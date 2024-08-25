Сезон грибов в Приморье в самом разгаре: что нужно для безопасной «тихой охоты»?

Posted 25 августа, 05:14
Published 25 августа, 05:14
Modified 25 августа, 09:14
Updated 25 августа, 09:14
Вторая половина августа и первая половина сентября считаются лучшими периодами для грибной охоты в России. Опытные грибники советуют отправляться в лес после спада летней жары, когда дожди и умеренно теплая погода (18-20 градусов) создают идеальные условия для роста грибов. Важно брать с собой корзину или ведро, поскольку в полиэтиленовых пакетах грибы могут помяться и быстро испортиться, сообщают «Новые Известия».
На пике сезона грибников радуют белые грибы, подосиновики и лисички. Однако первое правило грибника — не собирать неизвестные грибы или те, которые вызывают хоть малейшее сомнение. Для этого можно воспользоваться специальными приложениями для определения грибов, но стоит помнить, что интернет может быть недоступен в лесу. Поэтому эксперты советуют заранее изучить признаки съедобных грибов в специализированных группах или идти с опытным грибником.
Важно также знать о возможных двойниках съедобных грибов. Например, у опят есть опасные ложные опята и галерины окаймленные, употребление которых может привести к серьезным последствиям. Обращайте внимание на яркость раскраски шляпок и запах: приятный аромат обычно указывает на съедобность.
Не менее важным аспектом является соблюдение региональных правил сбора грибов. В некоторых областях, таких как Челябинская, существуют ограничения на размер шляпок определенных видов. Например, лисички с диаметром шляпок менее 1,5 см собирать запрещено.
Кроме того, многие грибы могут содержать паразитов. Миколог Михаил Вишневский отмечает, что практически любой собранный гриб может содержать яйца насекомых или их личинки. Он подчеркивает, что наличие червей не означает ядовитости гриба, но собирать сильно червивые экземпляры не рекомендуется.