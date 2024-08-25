Сезон грибов в Приморье в самом разгаре: что нужно для безопасной «тихой охоты»?

На пике сезона грибников радуют белые грибы, подосиновики и лисички. Однако первое правило грибника — не собирать неизвестные грибы или те, которые вызывают хоть малейшее сомнение. Для этого можно воспользоваться специальными приложениями для определения грибов, но стоит помнить, что интернет может быть недоступен в лесу. Поэтому эксперты советуют заранее изучить признаки съедобных грибов в специализированных группах или идти с опытным грибником.