Траты на поездку во Владивосток во время ВЭФ выросли

Posted 25 августа, 01:17
Published 25 августа, 01:17
Modified 25 августа, 01:17
Updated 25 августа, 01:17
В этом году ожидается приток зарубежных гостей в Владивосток на фоне расширения сотрудничества стран БРИКС и АСЕАН. Увеличение интереса бизнеса к ВЭФ сказалось на ценах на гостиницы, которые демонстрируют резкий рост.
По данным «Ostrovok.ru Командировки», средняя стоимость ночи во Владивостоке достигла 12,9 тысяч рублей, что на 29,3% выше, чем в 2022 году. В этом году прирост составил 15,2%, увеличившись до 10 тысяч рублей. Также отмечен общий рост цен на размещение на 10% — до 15,3 тысяч рублей. Особенно заметно подорожали отели «три звезды», где цены выросли на 28% и достигли 18,5 тысяч рублей. В отелях «четыре звезды» средняя цена увеличилась на 8,3% до 17 тысяч рублей.
По информации операторов делового туризма, в прошлом году форум посетили 7 тысяч участников. Интерес к мероприятию возрос на 15% как со стороны российских, так и зарубежных гостей. Бронирования деловых туристов увеличились на 33% по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, возросшие цены, отсутствие билетов на прямые авиарейсы и изменения в тревел-политике компаний способствуют увеличению бюджетов на поездки, которые за год подросли на 13-15%.