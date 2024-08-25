Траты на поездку во Владивосток во время ВЭФ выросли

По данным «Ostrovok.ru Командировки», средняя стоимость ночи во Владивостоке достигла 12,9 тысяч рублей, что на 29,3% выше, чем в 2022 году. В этом году прирост составил 15,2%, увеличившись до 10 тысяч рублей. Также отмечен общий рост цен на размещение на 10% — до 15,3 тысяч рублей. Особенно заметно подорожали отели «три звезды», где цены выросли на 28% и достигли 18,5 тысяч рублей. В отелях «четыре звезды» средняя цена увеличилась на 8,3% до 17 тысяч рублей.