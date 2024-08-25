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Posted 25 августа, 01:17

Published 25 августа, 01:17

Modified 25 августа, 01:17

Updated 25 августа, 01:17

Траты на поездку во Владивосток во время ВЭФ выросли

Траты на поездку во Владивосток во время ВЭФ выросли

25 августа 2024, 01:17
Фото: 1MI
Сюжет
Туризм
С увеличением числа зарубежных участников Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в этом году значительно возросли траты на поездки. Средняя стоимость ночи в гостиницах достигла 12,9 тысяч рублей, что на 29,3% больше, чем в прошлом году.

В этом году ожидается приток зарубежных гостей в Владивосток на фоне расширения сотрудничества стран БРИКС и АСЕАН. Увеличение интереса бизнеса к ВЭФ сказалось на ценах на гостиницы, которые демонстрируют резкий рост.

По данным «Ostrovok.ru Командировки», средняя стоимость ночи во Владивостоке достигла 12,9 тысяч рублей, что на 29,3% выше, чем в 2022 году. В этом году прирост составил 15,2%, увеличившись до 10 тысяч рублей. Также отмечен общий рост цен на размещение на 10% — до 15,3 тысяч рублей. Особенно заметно подорожали отели «три звезды», где цены выросли на 28% и достигли 18,5 тысяч рублей. В отелях «четыре звезды» средняя цена увеличилась на 8,3% до 17 тысяч рублей.

По информации операторов делового туризма, в прошлом году форум посетили 7 тысяч участников. Интерес к мероприятию возрос на 15% как со стороны российских, так и зарубежных гостей. Бронирования деловых туристов увеличились на 33% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, возросшие цены, отсутствие билетов на прямые авиарейсы и изменения в тревел-политике компаний способствуют увеличению бюджетов на поездки, которые за год подросли на 13-15%.

#Новости#Владивосток#Туризм#Гостиницы#Цены#Вэф#Приморский край#Деловой туризм
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