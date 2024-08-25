В Приморье запустили чат-бота для сообщений о недобросовестных местах отдыха

Чат-бот, разработанный для повышения безопасности туристов, станет удобным инструментом для обращения граждан. Теперь любой желающий может анонимно сообщить о случаях, когда услуги не соответствуют заявленным стандартам или когда отсутствует финансовый документ после оплаты отдыха.