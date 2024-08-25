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Posted 25 августа, 04:03

Published 25 августа, 04:03

Modified 25 августа, 04:03

Updated 25 августа, 04:03

В Приморье запустили чат-бота для сообщений о недобросовестных местах отдыха

В Приморье запустили чат-бота для сообщений о недобросовестных местах отдыха

25 августа 2024, 04:03
Фото: 1MI
Сюжет
Туризм
Министерство туризма Приморского края анонсировало запуск чат-бота, который позволит жителям и туристам сообщать о недобросовестных владельцах мест отдыха и некачественном обслуживании.

Чат-бот, разработанный для повышения безопасности туристов, станет удобным инструментом для обращения граждан. Теперь любой желающий может анонимно сообщить о случаях, когда услуги не соответствуют заявленным стандартам или когда отсутствует финансовый документ после оплаты отдыха.

«Если вы оплатили отдых и не получили финансовый документ, обязательно сообщите об этом. Мы проверим каждое обращение», — подчеркнула министр туризма Наталья Набойченко.

Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и создание более безопасной туристической среды в регионе.

Министерство призывает всех, кто столкнулся с недобросовестными практиками, активно использовать чат-бота. Все обращения будут обрабатываться конфиденциально, что позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы.

#Новости#Общество#Туризм#Приморский край#Приморье#Права потребителей#Чат-бот
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