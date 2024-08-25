В Приморье запустили чат-бота для сообщений о недобросовестных местах отдыха

Posted 25 августа, 04:03
Published 25 августа, 04:03
Modified 25 августа, 04:03
Updated 25 августа, 04:03
Чат-бот, разработанный для повышения безопасности туристов, станет удобным инструментом для обращения граждан. Теперь любой желающий может анонимно сообщить о случаях, когда услуги не соответствуют заявленным стандартам или когда отсутствует финансовый документ после оплаты отдыха.
«Если вы оплатили отдых и не получили финансовый документ, обязательно сообщите об этом. Мы проверим каждое обращение», — подчеркнула министр туризма Наталья Набойченко.
Это нововведение направлено на защиту прав потребителей и создание более безопасной туристической среды в регионе.
Министерство призывает всех, кто столкнулся с недобросовестными практиками, активно использовать чат-бота. Все обращения будут обрабатываться конфиденциально, что позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы.