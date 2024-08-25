Жуткого монстра выбросило на берег на одном из пляжей Приморья

Местные выражают опасения, что животные, бродящие по пляжу, могут попытаться съесть рыбу. Фугу, несмотря на свою привлекательность, представляет серьезную угрозу из-за содержащихся в ней ядовитых веществ, которые могут вызвать отравление даже при небольшом количестве. В связи с этим эксперты призывают к осторожности и рекомендуют не приближаться к найденной рыбе.