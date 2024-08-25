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Posted 25 августа, 06:27

Published 25 августа, 06:27

Modified 25 августа, 06:27

Updated 25 августа, 06:27

Жуткого монстра выбросило на берег на одном из пляжей Приморья

Жуткого монстра выбросило на берег на одном из пляжей Приморья

25 августа 2024, 06:27
Фото: 1MI
На пляже в Партизанском районе была обнаружена ядовитая рыба фугу. Ближе к осени случи встречи жителей края с данным родом рыб случаются довольно часто.

В минувшие выходные на одном из пляжей Партизанского района была найдена рыба фугу, известная своим высоким содержанием токсинов. Эта находка привлекла внимание местных жителей.

Местные выражают опасения, что животные, бродящие по пляжу, могут попытаться съесть рыбу. Фугу, несмотря на свою привлекательность, представляет серьезную угрозу из-за содержащихся в ней ядовитых веществ, которые могут вызвать отравление даже при небольшом количестве. В связи с этим эксперты призывают к осторожности и рекомендуют не приближаться к найденной рыбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что ядовитую морскую тварь подняли из глубин моря рыбаки во Владивостоке.

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