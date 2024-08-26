2 дня без алкоголя: где и почему запретят продавать спиртные напитки во Владивостоке?

Posted 26 августа, 05:11
Published 26 августа, 05:11
Modified 26 августа, 05:13
Updated 26 августа, 05:13
В дальневосточной столице ограничат продажу алкоголя 31 августа и 2 сентября, сообщает администрация муниципалитета.
В честь Дня знаний во Владивостоке запланировано масштабное мероприятие, которое раскинется на три локации в центре города. Однако празднование пройдет без алкоголя.
В управлении по развитию предпринимательства и потребительского рынка городской администрации сообщили, что ограничение будет действовать согласно закону Приморского края от 02.12.2009 № 536-КЗ «О регулировании розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В субботу, 31 августа, в краевой столице состоится общегородской праздник День знаний. Событие пройдет сразу в трех общественных местах, — на Спортивной набережной, центральной площади и на Светланской от дома №1 до дома №11, — вблизи которых нельзя будет купить алкогольные напитки.
«В этот день продажа алкоголя будет запрещена на расстоянии менее 100 метров от границ мест проведения массовых мероприятий. В розничные магазины, которые попадают в зону, были направлены напоминания об ограничениях в этот день», — отметили в ведомстве.
Более того, второго сентября продавать взрослые напитки будет запрещено по всему владивостокскому городскому округу. Специалисты управления надеются на ответственность предпринимателей, которым рекомендуется внимательно отнестись к требованиям.
Важно отметить, День знаний третий год становится во Владивостоке общегородским праздником. Мэрия и организаторы заботятся не только об играх, оформляя тематические зоны с мастер-классами и конкурсами, но и о физической подготовке юных горожан, — посетителей мероприятия ждут спортивные состязания. А также перед жителями и гостями краевой столицы выступят талантливые артисты, — музыкальные группы и юные таланты Владивостока, — и хедлайнер события.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице учебный год начнется не с первого сентября. А первая неделя в школе будет свободной для посещения школьников с первого по восьмой классов. Такое решение приняли из-за проведения Восточного экономического форума, который состоится на территории Дальневосточного федерального университета на Русском острове с третьего по шестое сентября.