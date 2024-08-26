2 дня без алкоголя: где и почему запретят продавать спиртные напитки во Владивостоке?

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в дальневосточной столице учебный год начнется не с первого сентября. А первая неделя в школе будет свободной для посещения школьников с первого по восьмой классов. Такое решение приняли из-за проведения Восточного экономического форума, который состоится на территории Дальневосточного федерального университета на Русском острове с третьего по шестое сентября.