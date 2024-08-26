vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа, 04:16

Published 26 августа, 04:16

Modified 26 августа, 04:31

Updated 26 августа, 04:31

Алексей Козицкий: «Сухой порт» — новые возможности для Артема

Алексей Козицкий: «Сухой порт» — новые возможности для Артема

26 августа 2024, 04:16
Фото: ЗС ПК
Сюжет
Благоустройство
Приморский депутат Алексей Козицкий считает, что масштабные проекты в регионе сегодня движутся на полном ходу, а власти помогают им «ветром в парусах». Одним из таких проектов является артемовский «Сухой порт».

«Создание ТЛЦ „Сухой порт“ в Артемовском городском округе — это новые возможности для развития города. Важно, что вложения делает фактически местный, приморский инвестор, что деньги продолжают работать на родной территории на благо самих приморцев. Чтобы у людей была работа, они видели перспективы жизни в Приморском крае. В первую очередь проекта вложен 1 миллиард рублей, эти средства уже получили подрядные компании, занятые в строительстве новых жд-путей и реконструкции станции Угловая. Деньги уже вложены в экономику региона», — отметил Алексей Козицкий.

Народный избранник отдельно подчеркнул, что открытие центра — очень важно не только для региона, но и для людей. Это рабочие места, это возможности для реализации и роста в сильной, очень устойчивой команде, которая развивается и растет не взирая на мировую ситуацию.

«Поэтому важно говорить, что новый ТЛЦ — это не только про контейнеры, но и про жизнь людей. Новый проект — это увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, появление новых рабочих мест для жителей. Улучшается уровень жизни на территории, куда приходят новые проекты. Налоги позволяют вкладываться в благоустройство города, рост заработных плат — в повышение благосостояния и качества жизни жителей», — подчеркнул Алексей Козицкий.

«Сухой порт» один из самых ожидаемых инвестиционных проектов. Только в модернизацию станции Угольная планируется инвестировать около 2,5 миллиардов рублей. Ожидается, что реконструкция улучшит инфраструктуру РЖД и повысит эффективность логистики в Приморье.

На данный момент в Артемовском округе Приморского края завершается первый этап обновления железнодорожной станции Угловая и строительства мультимодальногоскладского комплекса. По завершению работ станция и транспортно-логистический центр «Сухой порт» смогут ежегодно обрабатывать до 200 тысяч TEU, что составляет 2,4 миллионов тонн экспортно-импортных грузов.

#Новости#Общество#Спецпроекты#Экономика#Дальний Восток#Россия#Благоустройство#Налоги#Приморский край#Артем#Инвестиции#Логистика#Приморье#Железнодорожная станция
Подпишитесь
Популярное