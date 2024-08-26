Алексей Козицкий: «Сухой порт» — новые возможности для Артема

Posted 26 августа, 04:16
Published 26 августа, 04:16
Modified 26 августа, 04:31
Updated 26 августа, 04:31
«Создание ТЛЦ „Сухой порт“ в Артемовском городском округе — это новые возможности для развития города. Важно, что вложения делает фактически местный, приморский инвестор, что деньги продолжают работать на родной территории на благо самих приморцев. Чтобы у людей была работа, они видели перспективы жизни в Приморском крае. В первую очередь проекта вложен 1 миллиард рублей, эти средства уже получили подрядные компании, занятые в строительстве новых жд-путей и реконструкции станции Угловая. Деньги уже вложены в экономику региона», — отметил Алексей Козицкий.
Народный избранник отдельно подчеркнул, что открытие центра — очень важно не только для региона, но и для людей. Это рабочие места, это возможности для реализации и роста в сильной, очень устойчивой команде, которая развивается и растет не взирая на мировую ситуацию.
«Поэтому важно говорить, что новый ТЛЦ — это не только про контейнеры, но и про жизнь людей. Новый проект — это увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, появление новых рабочих мест для жителей. Улучшается уровень жизни на территории, куда приходят новые проекты. Налоги позволяют вкладываться в благоустройство города, рост заработных плат — в повышение благосостояния и качества жизни жителей», — подчеркнул Алексей Козицкий.
«Сухой порт» один из самых ожидаемых инвестиционных проектов. Только в модернизацию станции Угольная планируется инвестировать около 2,5 миллиардов рублей. Ожидается, что реконструкция улучшит инфраструктуру РЖД и повысит эффективность логистики в Приморье.
На данный момент в Артемовском округе Приморского края завершается первый этап обновления железнодорожной станции Угловая и строительства мультимодальногоскладского комплекса. По завершению работ станция и транспортно-логистический центр «Сухой порт» смогут ежегодно обрабатывать до 200 тысяч TEU, что составляет 2,4 миллионов тонн экспортно-импортных грузов.