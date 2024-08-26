Алексей Козицкий: «Сухой порт» — новые возможности для Артема

«Создание ТЛЦ „Сухой порт“ в Артемовском городском округе — это новые возможности для развития города. Важно, что вложения делает фактически местный, приморский инвестор, что деньги продолжают работать на родной территории на благо самих приморцев. Чтобы у людей была работа, они видели перспективы жизни в Приморском крае. В первую очередь проекта вложен 1 миллиард рублей, эти средства уже получили подрядные компании, занятые в строительстве новых жд-путей и реконструкции станции Угловая. Деньги уже вложены в экономику региона», — отметил Алексей Козицкий.