Андрей Субботин: уникальную операцию провели в краевой клинической больнице

Как в краевой клинической больнице решились на проведение сложнейшей операции по трансплантации печени, с каким «скандалом» он пришел на руководящую должность в краевой клинической больнице, и каким должен быть хирург, главный врач медучреждения рассказал в интервью, которое можно посмотреть на личных каналах Андрея Швецова на YouTube и VK.