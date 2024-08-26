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Posted 26 августа, 09:11

Published 26 августа, 09:11

Modified 26 августа, 09:13

Updated 26 августа, 09:13

Андрей Субботин: уникальную операцию провели в краевой клинической больнице

Андрей Субботин: уникальную операцию провели в краевой клинической больнице

26 августа 2024, 09:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Медицина
Уникальную операцию по трансплантации печени провели в Краевой клинической больнице в Хабаровске. Главврач учреждения рассказал о том, как персонал готовился к сложнейшей операции, в интервью.

Главный врач одного из передовых медучреждений Дальнего Востока Андрей Субботин побывал на интервью журналиста Андрея Швецова. Руководителя крупной больницы и хирурга с огромным опытом спросили об уникальном на Дальнем Востоке случае сложной трансплантации.

Главврач больницы, Андрей Субботин, коренной дальневосточник, выросший в семье хирургов. Дело жизни было ему предначертано. У операционного стола он простоял более двадцати лет, после этого перешел к организаторской работе — получил должность главврача.

Как в краевой клинической больнице решились на проведение сложнейшей операции по трансплантации печени, с каким «скандалом» он пришел на руководящую должность в краевой клинической больнице, и каким должен быть хирург, главный врач медучреждения рассказал в интервью, которое можно посмотреть на личных каналах Андрея Швецова на YouTube и VK.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как женщину, пережившую 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом из Приморья в одну из больниц Хабаровска.

Женщину, которая пережила 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом в Приморье
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#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Интервью#Медицина#Операция
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