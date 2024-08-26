Андрей Субботин: уникальную операцию провели в краевой клинической больнице

Posted 26 августа, 09:11
Published 26 августа, 09:11
Modified 26 августа, 09:13
Updated 26 августа, 09:13
Главный врач одного из передовых медучреждений Дальнего Востока Андрей Субботин побывал на интервью журналиста Андрея Швецова. Руководителя крупной больницы и хирурга с огромным опытом спросили об уникальном на Дальнем Востоке случае сложной трансплантации.
Главврач больницы, Андрей Субботин, коренной дальневосточник, выросший в семье хирургов. Дело жизни было ему предначертано. У операционного стола он простоял более двадцати лет, после этого перешел к организаторской работе — получил должность главврача.
Как в краевой клинической больнице решились на проведение сложнейшей операции по трансплантации печени, с каким «скандалом» он пришел на руководящую должность в краевой клинической больнице, и каким должен быть хирург, главный врач медучреждения рассказал в интервью, которое можно посмотреть на личных каналах Андрея Швецова на YouTube и VK.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как женщину, пережившую 12 остановок сердца, эвакуировали вертолетом из Приморья в одну из больниц Хабаровска.