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Posted 26 августа, 05:48

Published 26 августа, 05:48

Modified 26 августа, 05:51

Updated 26 августа, 05:51

«Чтоб я так жил»: приморцы завидуют роскошной жизни оленей в регионе

«Чтоб я так жил»: приморцы завидуют роскошной жизни оленей в регионе

26 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI
Сюжет
Животные
Купающийся в озере олень вызвал умиление у жителей Приморского края. Однако некоторые даже позавидовали копытному из национального парка «Земля леопарда».

Пляжным сезоном наслаждаются не только жители и гости Приморского края. Даже олени устраивают заплывы в местных водоемах.

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Многие приморцы с умилением наблюдали за животными. Но некоторые позавидовали копытным.

«Даже олени купаются и наслаждаются жизнью, пока мы прозябаем в офисах»;
«Я только недавно, приехав на пляж, поняла, что вообще не загорела в этом году. Завидую этим милым созданиям»;
«Купаться — это что-то на богатом нынче»;
«Покупался, поел и живет припеваючи».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляжи Владивостока сложно пробиться из-за ажиотажа.

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