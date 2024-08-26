«Чтоб я так жил»: приморцы завидуют роскошной жизни оленей в регионе

Posted 26 августа, 05:48
Published 26 августа, 05:48
Modified 26 августа, 05:51
Updated 26 августа, 05:51
Пляжным сезоном наслаждаются не только жители и гости Приморского края. Даже олени устраивают заплывы в местных водоемах.
Многие приморцы с умилением наблюдали за животными. Но некоторые позавидовали копытным.
«Даже олени купаются и наслаждаются жизнью, пока мы прозябаем в офисах»;
«Я только недавно, приехав на пляж, поняла, что вообще не загорела в этом году. Завидую этим милым созданиям»;
«Купаться — это что-то на богатом нынче»;
«Покупался, поел и живет припеваючи».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на пляжи Владивостока сложно пробиться из-за ажиотажа.