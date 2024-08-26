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Posted 26 августа, 09:07

Published 26 августа, 09:07

Modified 26 августа, 09:09

Updated 26 августа, 09:09

Масштабный ремонт нескольких школ завершают во Владивостоке

Дети пойдут в обновленные школы — масштабный ремонт завершают во Владивостоке

26 августа 2024, 09:07
Фото: 1MI.

Масштабный ремонт нескольких школ завершают во Владивостоке

Сюжет
Дети
Капитальный ремонт нескольких школ завершают во Владивостоке. Городские власти следят за тем, чтобы дети учились в лучших условиях.

Во Владивостоке проходит масштабный ремонт двух школ. Заканчиваются работы в центре образования «Ступени» и в общеобразовательной школе № 80.

В «Ступенях» уже отремонтировали столовую и обеденный зал. Осталось только уложить новый напольное покрытие, удалить защитную пленку с окон и прикрепить плинтусы. Также в центре образования заканчивается ремонт входной группы и капитальный ремонт стадиона. Все работы должны быть закончены к началу нового учебного года.

Ремонт школы № 80 также подходит к завершению. Практически завершено обновление кровли и спортивного зала. Работы в столовой и обеденном зале находятся на финальной стадии.

Также на территории школы обновили баскетбольную площадку. Такие же работы планируются на волейбольной площадке в текущем году: скоро городские власти проведут аукцион для выбора подрядчика.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке проведут все необходимые работы для того, чтобы предотвратить подтопления во время тайфунов.

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