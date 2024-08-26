Ещё один дом культуры в Хабаровском крае отремонтирован в рамках нацпроекта

Posted 26 августа, 07:04
Published 26 августа, 07:04
Modified 26 августа, 07:06
Updated 26 августа, 07:06
В учреждении в ходе капитального ремонта заменили системы отопления, электроснабжения, фундамента и частично бруса, провели монтаж фасада, ремонт внутренних помещений с устройством потолков, полов, дверных и оконных блоков.
Также в рамках государственно-частного партнерства, более 20 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации, а также закупку необходимого оборудования для Дома Культуры выделила компания Амур Минералс. Инвестор реализует в Хабаровском крае крупнейший проект — Малмыжский горно-обогатительный комбинат.
Как напомнили в профильном ведомстве, при Доме культуры работают шесть клубных формирований, которые посещают более 100 человек: фольклорный ансамбль «Солой Нярги» («Верхний Нерген»); фольклорный ансамбль «Таоса» («Кружева»); хореографический коллектив «Лучик»; вокальная группа «Дяри» («Песня») и клубы по интересам.
— Нацпроект «Культура» дает возможность учреждениям становиться лучше. И тем самым привлекать детей и взрослых быть ближе к культуре: заниматься творчеством, играть, учиться, развивать разные навыки, лицезреть прекрасное на концертах и праздничных мероприятиях в родных поселениях, а также представлять нашу культуру на краевом, всероссийском и международном уровнях, — отметила и. о. министра культуры края Марина Лоскутникова.
Добавим, что национальные творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства Дома культуры принимают активное участие в международных, региональных, краевых, районных фестивалях, конкурсах, праздниках, выставках: в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Москве; в межрайонном фестивале детско-юношеского творчества коренных малочисленных народов Севера по развитию национальных видов спорта, родного языка и культуры; в фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром»; краевой творческой смене «Дети Амура: жизнь и творчество»; в краевом конкурсе «Ремесла земли Дерсу»; в I сезоне российско-китайской культуры «Сияние восточного полюса» в Цзямусы КНР и др.
Также ежегодно на базе Дома культуры села Верхний Нерген совместно с Дальневосточной государственной научной библиотекой проводится Краевой литературный фестиваль «Лунный бубен».