Ещё один дом культуры в Хабаровском крае отремонтирован в рамках нацпроекта

Добавим, что национальные творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного искусства Дома культуры принимают активное участие в международных, региональных, краевых, районных фестивалях, конкурсах, праздниках, выставках: в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Москве; в межрайонном фестивале детско-юношеского творчества коренных малочисленных народов Севера по развитию национальных видов спорта, родного языка и культуры; в фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера «Аист над Амуром»; краевой творческой смене «Дети Амура: жизнь и творчество»; в краевом конкурсе «Ремесла земли Дерсу»; в I сезоне российско-китайской культуры «Сияние восточного полюса» в Цзямусы КНР и др.