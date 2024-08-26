Губернатор Приморского края представил нового заместителя Председателя Правительства

Олег Кожемяко отметил опыт Владимира Малюшицкого в управлении и хорошее знание сферы жилищно-коммунального хозяйства. Малюшицкий возглавлял Примтеплоэнерго и вывел организацию из трудного положения на достойный уровень. У него есть практический опыт работы в области ЖКХ, он знаком со всеми процессами и проблемами этой отрасли. Задачи нового заместителя будет включать в себя контроль за ремонтом теплосетей, систем водоснабжения, жилья, а также улучшение работы с управляющими компаниями и вывоз отходов.