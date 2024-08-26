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Posted 26 августа, 10:16

Published 26 августа, 10:16

Modified 26 августа, 10:18

Updated 26 августа, 10:18

Хитрую акулу, которая встретилась отдыхающим, обсуждают жители Приморья

Хитрую акулу, которая встретилась отдыхающим, обсуждают жители Приморья

26 августа 2024, 10:16
Фото: pxhere.com
Сюжет
Туристы
Крупная акула подплыла к лодке с отдыхающими в Приморье и покружила вокруг. Одна из туристок рассказала, что успела забраться на борт из воды перед самым появлением хищницы. Акулу обсуждают в сети.

Хищная рыба подкралась к лодке с отдыхающими в районе мыса Тобизина в Приморье. Она еще несколько минут кружила вокруг лодки перед тем как уплыть. Туристы сняли встречу с хищницей на видео, ролик обсуждают в сети.

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В новых медиа появилось множество комментариев:

«Это сельдевая акула, скорее всего. Она наименее теплолюбивая. Но возможно, что и Мако, конечно, но очень маловероятно», — пишут знатоки приморских вод.
«А в чем наглость акулы? Почему в описании ее так обозвали? Она, вообще-то, у себя дома. Посмотрела, что там плавает, и была такова»;
«Прикольно, что сейчас можно таким видео поделиться»;
«Точно не сельдевка? Раньше ныряли, десятки таких видели. Если мако — невероятно прямо», — пишут комментаторы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье видели невероятное существо — такие встречаются раз в 20 лет.

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