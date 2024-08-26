Хорошая погода с нюансом: солнце вернулось в Приморский край

Posted 25 августа, 23:19
Published 25 августа, 23:19
Modified 25 августа, 23:49
Updated 25 августа, 23:49
По данным «Примпогоды», сегодня, 26 августа, синоптическую обстановку определяет высотная ложбина. Местами ожидается небольшие и умеренные осадки. Южный ветер кое-где разовьется до сильного. Максимальный температурный фон составит 20 — 29 °C.
Во Владивостоке не исключен небольшой дожди. Юго-восточный умеренный ветер перерастет в сильный. Столбики термометров покажут 22 — 24 °C.
В Уссурийске возможны небольшие осадки и сильный южный ветер. Температура воздуха буде колебаться от 26 до 28 °C.
В Находке осадков не прогнозируется. Ветер — юго-восточный умеренные. Столбики градусников поднимутся до 24 — 26 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья наблюдали красивую радугу после дождей.