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Posted 25 августа, 23:19

Published 25 августа, 23:19

Modified 25 августа, 23:49

Updated 25 августа, 23:49

Ожидается облачная погода и небольшие осадки в Приморье

Хорошая погода с нюансом: солнце вернулось в Приморский край

25 августа 2024, 23:19
Фото: Изображение Midjourney

Ожидается облачная погода и небольшие осадки в Приморье

Сюжет
Погода
Судя по прогнозам специалистов, интенсивные осадки покинули Приморский край. Однако «ложечка дегтя» в виде дождей все же достигнет регион.

По данным «Примпогоды», сегодня, 26 августа, синоптическую обстановку определяет высотная ложбина. Местами ожидается небольшие и умеренные осадки. Южный ветер кое-где разовьется до сильного. Максимальный температурный фон составит 20 — 29 °C.

Во Владивостоке не исключен небольшой дожди. Юго-восточный умеренный ветер перерастет в сильный. Столбики термометров покажут 22 — 24 °C.

В Уссурийске возможны небольшие осадки и сильный южный ветер. Температура воздуха буде колебаться от 26 до 28 °C.

В Находке осадков не прогнозируется. Ветер — юго-восточный умеренные. Столбики градусников поднимутся до 24 — 26 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24 °C;
  • Залив Находка — 22 °C;
  • Залив Посьета — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья наблюдали красивую радугу после дождей.

Двойная радуга появилась после ливней во Владивостоке — фото
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