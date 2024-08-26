Китайские СМИ: в Муданьцзянь с комфортом смогут ездить жители Приморья — видео

Новый терминал сможет пропускать 5000 человек в сутки. Зал ожидания вмещает от 300 до 400 человек, в здании есть 4 кассы с работниками и автоматические кассы для билетов. Туристов из России могут пропускать только через традиционные кассы с сотрудником, потому что иностранным туристам важно отсканировать паспорта.