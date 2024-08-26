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Posted 26 августа, 06:44

Published 26 августа, 06:44

Modified 26 августа, 06:46

Updated 26 августа, 06:46

Новый автовокзал в китайском Муданьцзяне будет принимать рейсы из Приморья — CМИ

Китайские СМИ: в Муданьцзянь с комфортом смогут ездить жители Приморья — видео

26 августа 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

Новый автовокзал в китайском Муданьцзяне будет принимать рейсы из Приморья — CМИ

Сюжет
Туризм
Автобусные рейсы из Приморья будут приходить на новый комфортный автовокзал в китайском Муданьцзяне.

В китайском городе Муданьцзян, граничащем с Приморьем, открылся новый автовокзал, сообщают СМИ и публикации в китайских социальных сетях.

Официальное открытие состоялось 25 августа. Новое здание разместилось возле северного выхода из городского железнодорожного вокзала, создав универсальный узел общественного транспорта города.

Из Муданьцзяна ходят 85 разных маршрутов дальнемагистральных автобусов, включая один международный в Россию (Муданьцзян-Уссурийск). Есть также 8 рейсов в другие провинции Китая и 56 междугородних по провинции Хэйлунцзян. Самый дальний маршрут достигает Маньчжурского автономного уезда Куаньдянь на границе с КНДР в провинции Ляонин, расстояние составляет 691 км.

Видео: Weihu Xinwen.

Новый терминал сможет пропускать 5000 человек в сутки. Зал ожидания вмещает от 300 до 400 человек, в здании есть 4 кассы с работниками и автоматические кассы для билетов. Туристов из России могут пропускать только через традиционные кассы с сотрудником, потому что иностранным туристам важно отсканировать паспорта.

Для посадки пассажиров в автобусы на вокзале предусмотрено 9 перронов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что многие туристы из Приморья не смогли попасть в Китай через Мишань.

Желающих слишком много: туристы из Приморья не попали в Китай
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