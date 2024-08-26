Милота на пляже: загорающей ларге обзавидовалось все Приморье — видео

Posted 26 августа, 06:31
Published 26 августа, 06:31
Modified 26 августа, 06:33
Updated 26 августа, 06:33
Жители Приморья заметили ларгу, которая наслаждалась солнцем у моря. Видели ее на пляже в районе мыса Неприступный, недалеко от Врангеля. Люди отдыхали на берегу, пока красавица нежилась в теплой воде.
Пройти мимо такой милоты отдыхающие не смогли, ластоногая попала на камеру и стала звездой соцсетей. Половина Приморья ей, наверное, обзавидовалась: даже звери отдыхают на море, пока люди работают.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье может сильно похолодать. Тогда загорать не смогут даже ларги.