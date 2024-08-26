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Posted 26 августа, 06:31

Published 26 августа, 06:31

Modified 26 августа, 06:33

Updated 26 августа, 06:33

Огромная ларга загорала на пляже в Приморском крае

Милота на пляже: загорающей ларге обзавидовалось все Приморье — видео

26 августа 2024, 06:31
Фото: pxhere.com

Огромная ларга загорала на пляже в Приморском крае

Сюжет
Море
Ларга, наслаждающаяся солнцем в Приморье, попала в объектив на одном из пляжей. Заметили ее около мыса Неприступный возле Врангеля.

Жители Приморья заметили ларгу, которая наслаждалась солнцем у моря. Видели ее на пляже в районе мыса Неприступный, недалеко от Врангеля. Люди отдыхали на берегу, пока красавица нежилась в теплой воде.

Видео: svodka25.

Пройти мимо такой милоты отдыхающие не смогли, ластоногая попала на камеру и стала звездой соцсетей. Половина Приморья ей, наверное, обзавидовалась: даже звери отдыхают на море, пока люди работают.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро в Приморье может сильно похолодать. Тогда загорать не смогут даже ларги.

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