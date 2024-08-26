«Может из-за них цены заоблачные?» — удивительные грибники поразили приморцев

Posted 26 августа, 08:13
Published 26 августа, 08:13
Modified 26 августа, 08:15
Updated 26 августа, 08:15
Среди грибников числятся не только жители Приморья, но и представители живой природы региона. Например, камера в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировала оленя, который лакомился грибами поздней ночью.
Приморцы высказались о любителях «тихой охоты», в том числе о рогатых.
«Да, с такой конкуренцией „бодаться“ бессмысленно»;
«Такого „коллегу“ увидишь в лесу и передумаешь по грибы идти вовсе»;
«Может именно из-за такой конкуренции цены заоблачные?»;
«А вы попробуйте сходите, соберите и попробуйте продать. Нужно ценить труд и опыт местных грибников»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стоит знать любителям грибов, которые собираются в лес.