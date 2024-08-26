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Posted 26 августа, 08:13

Published 26 августа, 08:13

Modified 26 августа, 08:15

Updated 26 августа, 08:15

«Может из-за них цены заоблачные?» — удивительные грибники поразили приморцев

«Может из-за них цены заоблачные?» — удивительные грибники поразили приморцев

26 августа 2024, 08:13
Фото: 1MI
Сюжет
Лес
«Тихая охота» нравится всем — и местному населению, и даже диким животным. Парнокопытные «конкуренты» изумили некоторых жителей Приморского края.

Среди грибников числятся не только жители Приморья, но и представители живой природы региона. Например, камера в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировала оленя, который лакомился грибами поздней ночью.

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Приморцы высказались о любителях «тихой охоты», в том числе о рогатых.

«Да, с такой конкуренцией „бодаться“ бессмысленно»;
«Такого „коллегу“ увидишь в лесу и передумаешь по грибы идти вовсе»;
«Может именно из-за такой конкуренции цены заоблачные?»;
«А вы попробуйте сходите, соберите и попробуйте продать. Нужно ценить труд и опыт местных грибников»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стоит знать любителям грибов, которые собираются в лес.

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