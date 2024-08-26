Новая часть игры «Герои меча и магии» выйдет в 2025 году

Posted 26 августа, 08:56
Published 26 августа, 08:56
Modified 26 августа, 08:56
Updated 26 августа, 08:56
Как передает newkhakasiya.online, релиз игры может состояться в первой половине следующего года. Судя по представленному трейлеру, разработчики решили вернуться к сказочной стилистике, но с улучшенной графикой. Это решение выделяет новую часть на фоне предыдущих попыток студии перейти к более реалистичному визуальному стилю, который не нашел отклика у фанатов.
Сюжет игры будет нелинейным и развернется на континенте Джадам планеты Энрот задолго до событий всех предыдущих частей. Игроков ждут случайно сгенерированные сценарии и мультиплеерные сражения. Встроенный редактор предоставит возможность создавать собственные кампании и делиться ими с другими пользователями. В игре будут представлены шесть фракций, такие как люди, нежить, феи, темные эльфы и демоны-насекомые, последняя фракция пока держится в секрете.
Вопрос о том, будет ли игра официально продаваться в России, остается открытым.