Новая часть игры «Герои меча и магии» выйдет в 2025 году

Сюжет игры будет нелинейным и развернется на континенте Джадам планеты Энрот задолго до событий всех предыдущих частей. Игроков ждут случайно сгенерированные сценарии и мультиплеерные сражения. Встроенный редактор предоставит возможность создавать собственные кампании и делиться ими с другими пользователями. В игре будут представлены шесть фракций, такие как люди, нежить, феи, темные эльфы и демоны-насекомые, последняя фракция пока держится в секрете.