Олег Кожемяко: ремонт школы после наводнения идет с опережением графика в Приморье

Posted 26 августа, 01:16
Published 26 августа, 01:16
Modified 26 августа, 01:18
Updated 26 августа, 01:18
Власти Приморья активно занимаются устранением паводков, которые нанесли ущерб инфраструктуре региона. Дальнереченский район — один из тех муниципалитетов, которые серьезно пострадали от бушующей стихии.
Губернатор края Олег Кожемяко поделился успехами восстановительных работ в Дальнереченске. Администрация округа ремонтирует здание школы №12. Более того, рабочие трудятся, опережая график, отметил глава в своем telegram-канале.
В учреждении продвигается капитальный ремонт, — уже заменили крышу, окна и коммуникации. Сейчас специалисты заливают бетонные полы. Выполнено около 80 процентов запланированных работ. Также школа получит новое оборудование. И уже в октябре юные приморцы сядут за парты в обновленных помещениях.
Олег Кожемяко также отметил, что в данном районе идут работы по укреплению и отсыпке дамб. Рабочие трудятся для того, чтобы не случилось массового наводнения в следующем году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что системная и систематическая работа по расчистке русел рек и борьбе с паводками дала ощутимые результаты в 2024 году. Ущерб буйства стихии удалось минимизировать.