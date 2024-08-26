Олег Кожемяко: ремонт школы после наводнения идет с опережением графика в Приморье

В учреждении продвигается капитальный ремонт, — уже заменили крышу, окна и коммуникации. Сейчас специалисты заливают бетонные полы. Выполнено около 80 процентов запланированных работ. Также школа получит новое оборудование. И уже в октябре юные приморцы сядут за парты в обновленных помещениях.