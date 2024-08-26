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Posted 25 августа, 23:42

Published 25 августа, 23:42

Modified 25 августа, 23:44

Updated 25 августа, 23:44

Сотрудники ГАИ помогли госпитализировать маленького ребенка в Приморском крае

Полицейские спасли 7-месячного малыша с высокой температурой в Приморье — фото

25 августа 2024, 23:42
Фото: prim_police

Сотрудники ГАИ помогли госпитализировать маленького ребенка в Приморском крае

Сюжет
Больница
Стражи порядка не оставили в беде семью из Раздольного. Патрульный автомобиль в кратчайшие сроки доставил юного пациента в детскую больницу Владивостока.

Сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили семимесячного ребенка во владивостокскую больницу, сообщает пресс-служба МВД.

Старшие лейтенанты полиции из Надеждинского района ехали из Раздольного в дальневосточную столицы. Правоохранители заметили на обочине автомобилиста, который попытался их остановить.

Оказалось, мужчине требовалась помощь. Ему нужно было в кратчайшие сроки доставить ребенка с высокой температурой в медучреждение Владивостока. Родители переживали, что не успеют довезти малыша.

Стражи порядка пересадили мать и дитя в патрульный автомобиль и, включив сирену, помчались в краевую столицу. Глава семейства поехал за полицейской машиной на своем транспорте.

Фото: prim_police

Полицейские успешно и в кратчайшие сроки доставили юного приморца в детскую больницу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудник МВД спас семью на отдыхе в Ливадии.

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