Полицейские спасли 7-месячного малыша с высокой температурой в Приморье — фото

Posted 25 августа, 23:42
Published 25 августа, 23:42
Modified 25 августа, 23:44
Updated 25 августа, 23:44
Сотрудники Госавтоинспекции экстренно доставили семимесячного ребенка во владивостокскую больницу, сообщает пресс-служба МВД.
Старшие лейтенанты полиции из Надеждинского района ехали из Раздольного в дальневосточную столицы. Правоохранители заметили на обочине автомобилиста, который попытался их остановить.
Оказалось, мужчине требовалась помощь. Ему нужно было в кратчайшие сроки доставить ребенка с высокой температурой в медучреждение Владивостока. Родители переживали, что не успеют довезти малыша.
Стражи порядка пересадили мать и дитя в патрульный автомобиль и, включив сирену, помчались в краевую столицу. Глава семейства поехал за полицейской машиной на своем транспорте.
Полицейские успешно и в кратчайшие сроки доставили юного приморца в детскую больницу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как сотрудник МВД спас семью на отдыхе в Ливадии.