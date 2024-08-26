Полярный фронт уже формируется: предупреждение жителям Приморья

Posted 26 августа, 00:01
Published 26 августа, 00:01
Modified 26 августа, 00:50
Updated 26 августа, 00:50
Минувшей ночью в Приморье наведался очередной фронт — прошли грозовые ливни в некоторых районах. Основная порция дождей пришлась на северо-запад и север края.
Однако, уже сегодня, 26 августа, со спутника виден полярный фронт, который начал формироваться и сейчас находится в слабом состоянии, сообщает портал «Маглипогода». Более того, в ближайшую ночь атмосферное явление может обостриться.
Днем будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. В Приханкайской равнине ожидается сильный южный ветер, а на восточном побережье дуновение ветра наоборот ослабеет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке, несмотря на солнечную погоду, возможен дождь.