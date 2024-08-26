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Posted 26 августа, 00:01

Published 26 августа, 00:01

Modified 26 августа, 00:50

Updated 26 августа, 00:50

Непогода может нанести удар по Приморскому краю в ближайшее время

Полярный фронт уже формируется: предупреждение жителям Приморья

26 августа 2024, 00:01
Фото: vostokmedia.com

Непогода может нанести удар по Приморскому краю в ближайшее время

Сюжет
Погода
Со спутника виден атмосферный фронт, который может обрушиться на Приморский край уже сегодня ночью.

Минувшей ночью в Приморье наведался очередной фронт — прошли грозовые ливни в некоторых районах. Основная порция дождей пришлась на северо-запад и север края.

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Однако, уже сегодня, 26 августа, со спутника виден полярный фронт, который начал формироваться и сейчас находится в слабом состоянии, сообщает портал «Маглипогода». Более того, в ближайшую ночь атмосферное явление может обостриться.

Днем будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. В Приханкайской равнине ожидается сильный южный ветер, а на восточном побережье дуновение ветра наоборот ослабеет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке, несмотря на солнечную погоду, возможен дождь.

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