Приморье расширяет поддержку многодетных семей: 1 млн рублей на ипотеку

Семьи, в которых с 1 января 2024 года появился третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей, состоящую из 550 тысяч рублей из регионального бюджета и 450 тысяч рублей из федерального. Подать заявку на получение поддержки можно через портал Госуслуг или лично в офисе банка.