Приморье расширяет поддержку многодетных семей: 1 млн рублей на ипотеку

Posted 26 августа, 02:49
Published 26 августа, 02:49
Modified 1 сентября, 03:48
Updated 1 сентября, 03:48
Приморье вновь задает пример для других дальневосточных регионов, расширяя меры поддержки многодетных семей. В 2023 году край стал пилотной площадкой для предоставления выплат на погашение ипотечного кредита семьям, где родился третий или последующий ребенок. Теперь этот успешный опыт распространяется на семь регионов Дальнего Востока благодаря постановлению премьер-министра Михаила Мишустина.
Семьи, в которых с 1 января 2024 года появился третий или последующий ребенок, могут рассчитывать на финансовую помощь в размере 1 миллиона рублей, состоящую из 550 тысяч рублей из регионального бюджета и 450 тысяч рублей из федерального. Подать заявку на получение поддержки можно через портал Госуслуг или лично в офисе банка.
В прошлом году в законодательство были внесены важные изменения, которые позволили семьям, где рождение третьего или последующих детей зарегистрировано в органах ЗАГС других регионов России, получать социальную поддержку наравне с семьями из Приморья. Это расширение прав позволяет большему числу семей воспользоваться поддержкой, независимо от места рождения ребенка, и способствует улучшению демографической ситуации.
Министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая подчеркнула, что эти изменения помогут приморским семьям, чей третий или последующий ребенок родился за пределами региона, реализовать свое право на социальную поддержку.
«Эти меры способствуют закреплению населения в Приморском крае», — добавила она.
Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул важность этой инициативы:
«На одном из прошедших Восточных экономических форумов обсуждалось решение о выплате при рождении третьего ребенка денежных средств в размере 1 млн рублей. И такая мера была внедрена по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В прошлом году эта мера поддержки стартовала как пилотный проект в Приморье, а сейчас Правительство России расширило ещё на семь дальневосточных регионов. Повышение качества жизни людей, улучшение демографической ситуации и поддержка многодетных семей на Дальнем Востоке — остается одной из приоритетных задач в нашей работе».
Приморье находится в авангарде регионов, стремящихся улучшить демографическую ситуацию и поддержать многодетные семьи, что подчеркивает важность и актуальность внедренных мер.