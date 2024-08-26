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Posted 26 августа, 07:47

Published 26 августа, 07:47

Modified 27 августа, 04:54

Updated 27 августа, 04:54

Расписание каникул в школах Приморского края 2024 — 2025

Школьные каникулы 2024/2025 в Приморье: расписание — официально

26 августа 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Расписание каникул в школах Приморского края 2024 — 2025

Сюжет
Школьники
Министерство просвещения РФ опубликовало расписание школьных каникул. Теперь дети и их родители могут заранее запланировать семейный отдых или активную подготовку к экзаменам.

Во Владивостоке учеба в школах начинается со свободного посещения. Такой формат обучения в первую неделю сентября связан с проведением Восточного экономического форума в дальневосточной столице. Вероятно, данный факт обрадовал некоторых школьников, как и информация о каникулах в учебном году 2024 — 2025.

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График школьных каникул

На Всероссийском информационно-образовательном портале профессионального мастерства педагогических работников опубликовали полное расписание каникул в общеобразовательных учреждениях.

Родители, которые заранее ознакомятся с распорядком каникул, смогут эффективно выстроить планы для отдыха и восстановления сил после учебной четверти. А также школьники смогут использовать свободные дни для посещения кружков и секций или для подготовки к экзаменам.

Основные периоды каникул

  • Осенние: 28.10.2024 — 04.11.2024 (8 дней);
  • Зимние: 30.12.2024 — 12.01.2025 (14 дней);
  • Весенние: 24.03.2025 — 31.03.2025 (8 дней).

Итого: 30 календарных дней.

Важно отметить, что у первоклашек запланирован дополнительный отдых 17.02.2025 — 24.02.2025 (8 дней).

Окончание учебного года

Учеба закончится 24 мая 2025 года в тех школах, которые работают шесть дней в неделю. Для тех учеников, которые грызут гранит науки на пятидневке, обучение закончится 23 мая 2025 года.

Для школьников 9-х и 11-х классов окончание учебного года зависит от расписания Государственной итоговой аттестации.

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