Школьные каникулы 2024/2025 в Приморье: расписание — официально

Во Владивостоке учеба в школах начинается со свободного посещения. Такой формат обучения в первую неделю сентября связан с проведением Восточного экономического форума в дальневосточной столице. Вероятно, данный факт обрадовал некоторых школьников, как и информация о каникулах в учебном году 2024 — 2025.