Школьные каникулы 2024/2025 в Приморье: расписание — официально

Posted 26 августа, 07:47
Published 26 августа, 07:47
Modified 27 августа, 04:54
Updated 27 августа, 04:54
Во Владивостоке учеба в школах начинается со свободного посещения. Такой формат обучения в первую неделю сентября связан с проведением Восточного экономического форума в дальневосточной столице. Вероятно, данный факт обрадовал некоторых школьников, как и информация о каникулах в учебном году 2024 — 2025.
На Всероссийском информационно-образовательном портале профессионального мастерства педагогических работников опубликовали полное расписание каникул в общеобразовательных учреждениях.
Родители, которые заранее ознакомятся с распорядком каникул, смогут эффективно выстроить планы для отдыха и восстановления сил после учебной четверти. А также школьники смогут использовать свободные дни для посещения кружков и секций или для подготовки к экзаменам.
Итого: 30 календарных дней.
Важно отметить, что у первоклашек запланирован дополнительный отдых 17.02.2025 — 24.02.2025 (8 дней).
Учеба закончится 24 мая 2025 года в тех школах, которые работают шесть дней в неделю. Для тех учеников, которые грызут гранит науки на пятидневке, обучение закончится 23 мая 2025 года.
Для школьников 9-х и 11-х классов окончание учебного года зависит от расписания Государственной итоговой аттестации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке запланировано общегородское празднование Дня знаний.