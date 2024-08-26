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Posted 26 августа, 10:59

Published 26 августа, 10:59

Modified 26 августа, 11:01

Updated 26 августа, 11:01

Облачность, тучи и дожди ожидаются в Приморском крае

Солнца не видно: тучи и дожди ждут жителей Приморья

26 августа 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney

Облачность, тучи и дожди ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Ветер, тучи и дожди придут в Приморье. В крае ожидается переменчивая погода. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +29°C, а вода в заливах прогреется до +25°C.

27 августа в Приморье ожидаются небольшие и средние осадки, а в отдельных местах пройдут грозы. Ночью в крае будет +13…+19°С, а днём +18…+29°C.

Во Владивостоке облачно, ночью и утром небольшой дождик, в течение дня без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днём северный, умеренный до сильного. Температура воздуха составит ночью +17…+19°C, а днём +24…+26°С.

В Уссурийске переменная облачность, в основном без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер ночью южный, днём — умеренный северный. Температура воздуха ночью +18…+20°C, а днём +25…+27°С.

В Находке облачно с прояснениями, утром небольшой дождь. Ветер будет умеренный, северный и северо-западный. Температура воздуха ночью +18…+20°C, а днём +25…+27°C.

Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка +22°C и в заливе Посьета +25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается серьезное похолодание.

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