Солнца не видно: тучи и дожди ждут жителей Приморья

Облачность, тучи и дожди ожидаются в Приморском крае

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Ветер, тучи и дожди придут в Приморье. В крае ожидается переменчивая погода. Температура воздуха будет колебаться от +13 до +29°C, а вода в заливах прогреется до +25°C.