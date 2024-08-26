Солнца не видно: тучи и дожди ждут жителей Приморья

Posted 26 августа, 10:59
Published 26 августа, 10:59
Modified 26 августа, 11:01
Updated 26 августа, 11:01
27 августа в Приморье ожидаются небольшие и средние осадки, а в отдельных местах пройдут грозы. Ночью в крае будет +13…+19°С, а днём +18…+29°C.
Во Владивостоке облачно, ночью и утром небольшой дождик, в течение дня без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днём северный, умеренный до сильного. Температура воздуха составит ночью +17…+19°C, а днём +24…+26°С.
В Уссурийске переменная облачность, в основном без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер ночью южный, днём — умеренный северный. Температура воздуха ночью +18…+20°C, а днём +25…+27°С.
В Находке облачно с прояснениями, утром небольшой дождь. Ветер будет умеренный, северный и северо-западный. Температура воздуха ночью +18…+20°C, а днём +25…+27°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка +22°C и в заливе Посьета +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье ожидается серьезное похолодание.