Станет тепло и ясно после дождей и похолоданий во Владивостоке

Однако сегодня, 26 августа, фронт атмосферный фронт покинул край. В восточных районах господствует гребень охотского антициклона, — температура воздуха понизилась до 11 — 13 °С, сообщает «Примгидромет». Тем не менее, в других уголках региона показатели термометров колебаются в тех пределах, которых фиксировали ранее.