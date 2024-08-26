Станет тепло и ясно после дождей и похолоданий во Владивостоке

Posted 26 августа, 02:12
Published 26 августа, 02:12
Modified 26 августа, 02:14
Updated 26 августа, 02:14
Минувшие выходные выдались весьма дождливыми в Приморье. Несмотря на осадки, в крае сохранялись высокие температуры.
Однако сегодня, 26 августа, фронт атмосферный фронт покинул край. В восточных районах господствует гребень охотского антициклона, — температура воздуха понизилась до 11 — 13 °С, сообщает «Примгидромет». Тем не менее, в других уголках региона показатели термометров колебаются в тех пределах, которых фиксировали ранее.
Но, по данным синоптиков, к Приморью вновь подходит непогода. После обеда начнутся дожди. Температурный фон составит 24 — 29 °С, на побережье — 20 — 23 °С.
Во вторник, 27 августа, фронт будет смещаться над регионом. Грозовые дожди пройдут в разных районах.
Во Владивостоке возможны небольшие осадки. Сегодня воздух прогреется до 22 — 25 °С, а завтра столбики градусников поднимутся до 24 — 27 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье вернулась солнечная погода.