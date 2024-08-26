«Так вот кто их подъедает»: необычные грибники замечены в лесах Приморья — видео

Posted 26 августа, 02:48
Published 26 августа, 02:48
Modified 26 августа, 02:50
Updated 26 августа, 02:50
Дождливый август — идеальное обстоятельство для сбора грибов. Многие жители региона любят «тихую охоту» не меньше, чем рыбалку.
Однако в этом деле у приморцев появились рогатые конкуренты, которые умело собирают грибы, ягоды, орехи. Более того, они не обременены корзинками и другими емкостями для сбора даров леса, — все вкусности попадают сразу в животик.
Поздней ночью в национальном парке «Земля леопарда» на видео-ловушку попал олень. Ночной «дожор» героя записи прошел успешно — копытное перекусило и быстренько удалилось из зоны видимости камеры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что олени любят купаться в жаркие летние деньки в Приморском крае.