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Posted 26 августа, 02:48

Published 26 августа, 02:48

Modified 26 августа, 02:50

Updated 26 августа, 02:50

Рогатые любители «тихой охоты» попали на камеру в Приморском крае

«Так вот кто их подъедает»: необычные грибники замечены в лесах Приморья — видео

26 августа 2024, 02:48
Фото: 1MI

Рогатые любители «тихой охоты» попали на камеру в Приморском крае

Сюжет
Дикая природа
Сезон грибов в Приморском крае в самом разгаре. Вылазки за лисичками и маслятами устраивает не только местное население, но и дикие обитатели региона.

Дождливый август — идеальное обстоятельство для сбора грибов. Многие жители региона любят «тихую охоту» не меньше, чем рыбалку.

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Однако в этом деле у приморцев появились рогатые конкуренты, которые умело собирают грибы, ягоды, орехи. Более того, они не обременены корзинками и другими емкостями для сбора даров леса, — все вкусности попадают сразу в животик.

Поздней ночью в национальном парке «Земля леопарда» на видео-ловушку попал олень. Ночной «дожор» героя записи прошел успешно — копытное перекусило и быстренько удалилось из зоны видимости камеры.

Видео: amurleo_land.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что олени любят купаться в жаркие летние деньки в Приморском крае.

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