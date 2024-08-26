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Posted 26 августа, 08:14

Published 26 августа, 08:14

Modified 26 августа, 08:16

Updated 26 августа, 08:16

Тайфун не страшен: во Владивостоке расчистят ливневки, а во всем крае русла рек

Тайфун не страшен: во Владивостоке расчистят ливневки, а во всем крае русла рек

26 августа 2024, 08:14
Фото: vostokmedia.com
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Ливни
Во Владивостоке и Приморском крае примут все нужные меры, чтобы минимизировать последствия ливней. В крупнейшем городе региона прочистят ливневые стоки и закупят насосы, а в крае продолжат расчищать русла рек.

Глава Приморья Олег Кожемяко дал указания местным властям принять действия для сокращения последствий ливней. Во Владивостоке особое внимание будет уделено наиболее проблемным районам города.

Изменения климата в регионе приводят к увеличению количества сильных тропических дождей. Раньше сезон обильных осадков приходился на август и начало сентября, а теперь ливни начинаются уже в конце июня.

Губернатор подчеркнул, что необходимо предпринять шаги для минимизации негативных последствий сильных дождей.

Во Владивостоке Олег Кожемяко поручил восстановить систему ливневой канализации в районе улиц Пограничной и Батарейной.

Важно выполнить все необходимые работы по ликвидации засоров, разрушений канализации и созданию единого места стока воды. Также следует закупить несколько передвижных и стационарных насосов, чтобы перекачивать воду в море во время ливней.

Мэрии поручено отремонтировать канализацию и закупить насосы производительностью от 1,8 тысяч кубометров воды в час за счет средств краевого бюджета.

Еще одной проблемной зоной в городе во время дождей является район улицы Иманской, там также будут проведут все необходимые работы.

Глава региона указал на необходимость начать очистку русел на реке Объяснения и создать площадку для установки передвижных насосов.

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Олег Кожемяко поручил установить стационарные насосы в самых подверженных ливневым потоплениям местах.

Губернатор Приморья лично контролирует работу по устранению последствий наводнений в регионе.

Специальная техника впервые за многие годы проводит масштабные работы по очистке и укреплению дна рек. Эти работы уже завершены на реке Песчанка, что помогло избежать затоплений. Планируется продолжение работ на других участках реки.

В ближайшее время начнут работы на реке Объяснения, где также будут проводиться мероприятия по улучшению водоотведения, включая установку насосов.

На перекрестке улиц Авроровская — Иманская систему ливневой канализации уже восстановили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также запланировано выделение дополнительных средств для расчистки ливневого коллектора в этом районе и установки насосов для более эффективного водоотведения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ремонт Комсомольской завершают во Владивостоке.

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