Тайфун не страшен: во Владивостоке расчистят ливневки, а во всем крае русла рек

Posted 26 августа, 08:14
Published 26 августа, 08:14
Modified 26 августа, 08:16
Updated 26 августа, 08:16
Глава Приморья Олег Кожемяко дал указания местным властям принять действия для сокращения последствий ливней. Во Владивостоке особое внимание будет уделено наиболее проблемным районам города.
Изменения климата в регионе приводят к увеличению количества сильных тропических дождей. Раньше сезон обильных осадков приходился на август и начало сентября, а теперь ливни начинаются уже в конце июня.
Губернатор подчеркнул, что необходимо предпринять шаги для минимизации негативных последствий сильных дождей.
Во Владивостоке Олег Кожемяко поручил восстановить систему ливневой канализации в районе улиц Пограничной и Батарейной.
Важно выполнить все необходимые работы по ликвидации засоров, разрушений канализации и созданию единого места стока воды. Также следует закупить несколько передвижных и стационарных насосов, чтобы перекачивать воду в море во время ливней.
Мэрии поручено отремонтировать канализацию и закупить насосы производительностью от 1,8 тысяч кубометров воды в час за счет средств краевого бюджета.
Еще одной проблемной зоной в городе во время дождей является район улицы Иманской, там также будут проведут все необходимые работы.
Глава региона указал на необходимость начать очистку русел на реке Объяснения и создать площадку для установки передвижных насосов.
Олег Кожемяко поручил установить стационарные насосы в самых подверженных ливневым потоплениям местах.
Губернатор Приморья лично контролирует работу по устранению последствий наводнений в регионе.
Специальная техника впервые за многие годы проводит масштабные работы по очистке и укреплению дна рек. Эти работы уже завершены на реке Песчанка, что помогло избежать затоплений. Планируется продолжение работ на других участках реки.
В ближайшее время начнут работы на реке Объяснения, где также будут проводиться мероприятия по улучшению водоотведения, включая установку насосов.
На перекрестке улиц Авроровская — Иманская систему ливневой канализации уже восстановили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также запланировано выделение дополнительных средств для расчистки ливневого коллектора в этом районе и установки насосов для более эффективного водоотведения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ремонт Комсомольской завершают во Владивостоке.