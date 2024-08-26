Тайфун не страшен: во Владивостоке расчистят ливневки, а во всем крае русла рек

На перекрестке улиц Авроровская — Иманская систему ливневой канализации уже восстановили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Также запланировано выделение дополнительных средств для расчистки ливневого коллектора в этом районе и установки насосов для более эффективного водоотведения.