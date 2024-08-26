В Хабаровском крае введена социальная выплата для школьников из многодетных семей

По состоянию на 26 августа выплата назначена на 35,8 тысячи учеников. Из них 31,1 тысячи человек получили деньги через кредитные учреждения, а еще 4,7 тысячи человек получили через отделения Почты России в период с 3 по 23 августа. Родители уже говорят о своевременности такой выплаты, новая социальная услуга — ощутимая поддержка для семей, в которых три и более ребенка и их нужно подготовить к школе.