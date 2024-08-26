В Хабаровском крае введена социальная выплата для школьников из многодетных семей

Posted 26 августа, 08:12
Published 26 августа, 08:12
Modified 26 августа, 08:14
Updated 26 августа, 08:14
По состоянию на 26 августа выплата назначена на 35,8 тысячи учеников. Из них 31,1 тысячи человек получили деньги через кредитные учреждения, а еще 4,7 тысячи человек получили через отделения Почты России в период с 3 по 23 августа. Родители уже говорят о своевременности такой выплаты, новая социальная услуга — ощутимая поддержка для семей, в которых три и более ребенка и их нужно подготовить к школе.
— Сегодня покупка школьных принадлежностей требует значительных затрат, а для нашей семьи — это особенно сложно, так как у нас 4 ребенка. Я очень рада, что в этом году появилась такая поддержка от государства. Благодаря полученной выплате мы смогли приобрести всё необходимое для успешного начала учебного года. Я искренне благодарна Дмитрию Демешину за неравнодушное отношение к многодетным семьям, — поделилась Надежда Баглаева.
Все граждане, имеющие учетную запись на региональном портале uslugi27, проинформированы о назначении выплат. Для тех семей, которые по каким-либо причинам не попадут в автоматическое назначение, например, семья станет многодетной позднее августа текущего года, либо поменяет место жительства или школу, предусмотрена возможность подачи заявления через Центр социальной поддержки населения по месту жительства, МФЦ или Региональный портал. Сделать это можно будет в период с 1 августа по 1 декабря 2024 года.
— Ранее в регионе действовала единовременная материальная помощь на подготовку детей к школе в размере 1 200 рублей, которая предоставлялась только малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской местности. Благодаря новому постановлению, которое подписал Дмитрий Демешин, указанная единовременная материальная помощь заменена на ежегодную единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Право на ее оказание предоставлено всем школьникам из многодетных семей без учета критерия дохода, — рассказала заместитель министра социальной защиты Наталья Нелюбина.
Отметим, что благодаря разным мерам поддержки в крае стабильно растет количество многодетных семей — на сегодняшний день зарегистрировано более 24 тысяч таких семей. В них воспитывается более 81,3 тысячи детей. Для сравнения в прошлом году по статистике было 22,8 тысячи семей и 76,6 тысячи детей. Для семей с детьми постоянно действует 20 мер социальной поддержки.