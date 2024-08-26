Владивосток борется с подтоплениями: установка насосов ускорит отвод воды

Также в городе активно ведутся работы по расчистке русел рек и ремонту дождевой канализации. Впервые за многие годы специальная техника проводит очистку и укрепление береговых склонов рек. На Песчанке такие работы практически завершены, что помогло избежать затоплений после последнего циклона. Аналогичные мероприятия проведены на Второй Речке, где расчистка и углубление русла от проспекта 100-летия Владивостока до Амурского залива также оказались успешными.