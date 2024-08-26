Владивосток борется с подтоплениями: установка насосов ускорит отвод воды

Posted 26 августа, 08:01
Published 26 августа, 08:01
Modified 1 сентября, 03:48
Updated 1 сентября, 03:48
Администрация Владивостока активно работает над улучшением системы водоотведения в городе. На трех участках, которые часто затапливаются, планируется установить как фиксированные, так и передвижные насосные агрегаты. Это поможет быстрее убирать воду и уменьшит ущерб от сильных дождей. Глава Приморского края Олег Кожемяко поддержал инициативу, поручив выделить необходимую технику для этих работ.
Также в городе активно ведутся работы по расчистке русел рек и ремонту дождевой канализации. Впервые за многие годы специальная техника проводит очистку и укрепление береговых склонов рек. На Песчанке такие работы практически завершены, что помогло избежать затоплений после последнего циклона. Аналогичные мероприятия проведены на Второй Речке, где расчистка и углубление русла от проспекта 100-летия Владивостока до Амурского залива также оказались успешными.
В скором времени аналогичные работы начнутся на реке Объяснения. Здесь планируется очистка русла, удаление отложений, укрепление берегов и проведение работ по углублению дна. Важной частью проекта станет установка насосов для ускоренного стока воды. Эти меры помогут избежать затоплений в районе от Золотого Рога до Фадеева.
На перекрестке улиц Авроровская — Иманская, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», восстановлены системы дождевой канализации. Дополнительные средства из резервного фонда будут направлены на расчистку коллектора, соединяющего точку подтопления с Амурским заливом. Благодаря поддержке губернатора в этой зоне также будут установлены насосные станции, что значительно ускорит отвод воды.
В районе Пограничной также планируется установить насосное оборудование, что решит проблему стока воды во время сильных осадков. Администрация города уже нашла подрядчика для проведения ремонта системы водоотведения, включая увеличение диаметра труб для слива дождевой воды.