Владивосток и шахматы: организаторы Кубка ВЭФ представили программу для горожан

Posted 26 августа, 01:41
Published 26 августа, 01:41
Modified 26 августа, 01:43
Updated 26 августа, 01:43
В этом году городская программа форума включит в себя 12 мероприятий в Центре интеллектуально культуры на площадке «Семь сопок» и в Пушкинском театре ДВФУ.
Для жителей и гостей Владивостока пройдут интеллектуальные активности, турниры и конкурсы, сеансы одновременной игры, творческие встречи с гроссмейстерами и даже музыкальный концерт.
Официальное открытие Кубка ВЭФ пройдет 2 сентября в 12:00 в павильоне на площадке «Семь сопок». Это будет уютная и дружеская встреча рейтинг-фаворитов турнира — чемпиона России по шахматам Владислава Артемьева и победителя первого Кубка ВЭФ Павла Понкратова, 11-го игрока Индии, гроссмейстера Абхиманью Пураник. Гостей ждут подарки, фотосессия и автограф-сессия с шахматистами. Далее Владислав Артемьев начнет суперблиц с юными приморцами.
2 сентября в 18:00 в Пушкинском театре ДВФУ пройдет творческая встреча на которой все желающие смогут задать свои вопросы гроссмейстерам и узнать, как добиться шахматных высот и применять полученные знания и навыки в жизни.
4 сентября в 19:00 организаторы подготовили музыкальный концерт «Тронул — играй». В летнем саду Пушкинского театра ДВФУ Симфонический оркестр Мариинского театра представит композиции на шахматную тематику.
В пятницу, 6 сентября в 12:00 на сцене Пушкинского театра ДВФУ состоится самое значимое событие мероприятия — полуфинал и финал III Кубка ВЭФ. Все желающие смогут стать частью этого события и вживую увидеть, как творится шахматная история.
В 16:00 в Центре интеллектуальной культуры на спортивной набережной состоится Блиц — турнир участников III Кубка ВЭФ со всеми желающими, а в 19:30 здесь же пройдет награждение участников.
Ознакомиться подробно с программой и пройти регистрацию на турниры можно на официальном сайте Кубка www.forumvostokchess.ru
«Мы стараемся сделать так, чтобы при соблюдении статуса официальной программы ВЭФ и высокого международного уровня игроков наш турнир оставался народным, практически „семейным“. Все свободное от турнира время наши гроссмейстеры и приглашенные гости будут проводить в общении с горожанами. Кроме этого, жители Владивостока, смогут очно посетить финал Кубка — мы готовим это мероприятие в жанре лучших мировых турниров, где гроссмейстеры играют на сцене, а зрители наблюдают за ходом событий из зала», — рассказал генеральный директор АНО «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин.
Напомним, Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ — третий год подряд становится официальной частью спортивной программы форума, в этом году свои двери он откроет 2–6 сентября. По традиции участие в турнире принимают лучшие дальневосточные шахматисты, прошедшие отбор в своем регионе, постоянные участники проектов ДВ-Интеллект, а также гроссмейстеры с мировым именем.