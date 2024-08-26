Владивосток и шахматы: организаторы Кубка ВЭФ представили программу для горожан

Напомним, Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ — третий год подряд становится официальной частью спортивной программы форума, в этом году свои двери он откроет 2–6 сентября. По традиции участие в турнире принимают лучшие дальневосточные шахматисты, прошедшие отбор в своем регионе, постоянные участники проектов ДВ-Интеллект, а также гроссмейстеры с мировым именем.