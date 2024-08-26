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Posted 26 августа, 02:22

Published 26 августа, 02:22

Modified 26 августа, 02:24

Updated 26 августа, 02:24

Жуткую аварию пережил автомобилист из Владивостока

Водитель выжил в чудовищной аварии во Владивостоке — видео

26 августа 2024, 02:22
Фото: Изображение Midjourney

Жуткую аварию пережил автомобилист из Владивостока

Сюжет
Больница
Автомобилист попал в чудовищную аварию и остался жив. В районе Катерной во Владивостоке его машину буквально намотало на столб.

Чудовищное ДТП случилось на Катерной во Владивостоке.

Водитель «Тойота Левин» потерял управление и на скорости влетел в фонарный столб. Машину буквально намотало на опору освещения, водитель чудом остался жив. Автомобилиста доставили в больницу медики.

В сети появилось видео с места происшествия от службы аварийных комиссаров. Судя по кадрам, автомобиль не подлежит восстановлению.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с большегрузом и автобусом, которая случилась в пригороде Владивостока.

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