Водитель выжил в чудовищной аварии во Владивостоке — видео

Posted 26 августа, 02:22
Published 26 августа, 02:22
Modified 26 августа, 02:24
Updated 26 августа, 02:24
Чудовищное ДТП случилось на Катерной во Владивостоке.
Водитель «Тойота Левин» потерял управление и на скорости влетел в фонарный столб. Машину буквально намотало на опору освещения, водитель чудом остался жив. Автомобилиста доставили в больницу медики.
В сети появилось видео с места происшествия от службы аварийных комиссаров. Судя по кадрам, автомобиль не подлежит восстановлению.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с большегрузом и автобусом, которая случилась в пригороде Владивостока.