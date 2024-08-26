Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» прошёл в Хабаровском крае

Как сообщили в комитете, участники форума также решали два кейса от врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Первый кейс туристический — «Шантарские острова», в рамках которого стояла задача разработать программу повышения туристической привлекательности архипелага с сохранением уникальной экосистемы данной территории. Разработчики второго кейса занимались программой продвижения бренда «Сделано в Хабаровском крае» не только на внутреннем рынке, но и на рынке стран СНГ. Победил проект «Что-то из Хабаровска», участники команды предложила создать подарочный набор с уникальной продукцией из Хабаровского края. Победители получили возможность принять участие в новом краевом туристическом проекте «Через край» и отправиться в путешествие по региону.