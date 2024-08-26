Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур» прошёл в Хабаровском крае

Posted 26 августа, 07:42
Published 26 августа, 07:42
Modified 26 августа, 07:44
Updated 26 августа, 07:44
Форум проходил с 13 по 23 августа в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Он объединил на своих площадках более 600 человек — молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе, из исторических регионов России и впервые из Китайской Народной Республики. Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) и правительство Хабаровского края.
— Форуму «Амур» в этом году исполнилось 8 лет, и сейчас он трансформируется — с этого года форум приобретает постоянную тематику, обрастает крупными партнерами, такими как инновационный центр «Сколково» или SuperJob. И сегодня та линия, которую выстраивает форум «Амур», соответствует запросу врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина, так как глава региона особое внимание уделяет развитию предпринимательства, в том числе молодежного, на территории края, — рассказала директор форума «Амур», председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева.
Подводя итоги форума, она отметила, что одним из существенных результатов стал продукт трека «Креативное предпринимательство» — центр коммерциализации креативных индустрий.
Как пояснили в комитете, центр будет оказывать поддержку старту и развитию творческих проектов и креативных бизнесов, а также организовывать обмен индустриальной экспертизой для авторов идей со всей страны. Этот проект еще нуждается в доработке, создать такой центр предполагается в Хабаровске.
Кроме того, в рамках форума работали треки «Бизнес для СВОих», «Технологическое предпринимательство» и «Первые в бизнесе» для участников 14-17 лет. В рамках трека «Бизнес для СВОих» участники разработали и представили специальный онлайн-ресурс с актуальной информацией о вызовах и запросах предпринимательства в исторических регионах России. Участники трека «Технологическое предпринимательство» разработали концепцию сервисного центра поддержки бизнес-идей на базе круглогодичного образовательного центра «Амур». А «Первые в бизнесе» при поддержке кураторов продумали прототипы настольных и онлайн игр для вовлечения сверстников в предпринимательство.
Как сообщили в комитете, участники форума также решали два кейса от врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Первый кейс туристический — «Шантарские острова», в рамках которого стояла задача разработать программу повышения туристической привлекательности архипелага с сохранением уникальной экосистемы данной территории. Разработчики второго кейса занимались программой продвижения бренда «Сделано в Хабаровском крае» не только на внутреннем рынке, но и на рынке стран СНГ. Победил проект «Что-то из Хабаровска», участники команды предложила создать подарочный набор с уникальной продукцией из Хабаровского края. Победители получили возможность принять участие в новом краевом туристическом проекте «Через край» и отправиться в путешествие по региону.
Традиционно в рамках форума «Амур» состоялся конкурс Росмолодёжь.Гранты. Общая сумма грантовых средств превысила 6 млн рублей. Поддержку получили 11 проектов.
Проекты форума «Амур» получат сопровождение, а авторы лучших из них смогут отправиться с бизнес-миссией в Китайскую Народную Республику в город Харбин, где будет организована встреча с иностранными инвесторами.