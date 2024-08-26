Вторая «Улица Дальнего Востока» появилась в Приморье — фото

Posted 26 августа, 10:51
Published 26 августа, 10:51
Modified 26 августа, 11:02
Updated 26 августа, 11:02
Во Владивостоке появились новые уличные рисунки. Огромные красочные граффити заметили в центре города, у тоннеля на подъезде к вокзалу.
Каждый рисунок посвящен одному из регионов Дальнего Востока, его столице или крупному городу. Уже появились граффити Улан-Удэ, Читы, Сковородино и Биробиджана. Не исключено, что они изображают города, через которые проходит Транссибирская магистраль.
Рядом заметили и художника. Кто автор граффити, пока не известно.
В сети уже появились фото с яркими рисунками.