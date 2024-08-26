Вторая «Улица Дальнего Востока» появилась в Приморье — фото

Каждый рисунок посвящен одному из регионов Дальнего Востока, его столице или крупному городу. Уже появились граффити Улан-Удэ, Читы, Сковородино и Биробиджана. Не исключено, что они изображают города, через которые проходит Транссибирская магистраль.