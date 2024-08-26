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Posted 26 августа, 10:51

Published 26 августа, 10:51

Modified 26 августа, 11:02

Updated 26 августа, 11:02

Красочные граффити с регионами Дальнего Востока появились в Приморье

Вторая «Улица Дальнего Востока» появилась в Приморье — фото

26 августа 2024, 10:51
Фото: gorod_vl

Красочные граффити с регионами Дальнего Востока появились в Приморье

Сюжет
Фестиваль
Яркие рисунки, посвященные городам Дальнего Востока, появились на пути к ж/д вокзалу Владивостока в Приморье.

Во Владивостоке появились новые уличные рисунки. Огромные красочные граффити заметили в центре города, у тоннеля на подъезде к вокзалу.

Каждый рисунок посвящен одному из регионов Дальнего Востока, его столице или крупному городу. Уже появились граффити Улан-Удэ, Читы, Сковородино и Биробиджана. Не исключено, что они изображают города, через которые проходит Транссибирская магистраль.

Фото: gorod_vl

Рядом заметили и художника. Кто автор граффити, пока не известно.

Фото: gorod_vl

В сети уже появились фото с яркими рисунками.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке проходит фестиваль уличного искусства.

Яркому городу — новые краски: фестиваль уличного искусства преобразит Владивосток
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