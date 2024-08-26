Зависть: в Приморье даже олень искупался этим летом, а ты нет — видео

Posted 26 августа, 00:55
Published 26 августа, 00:55
Modified 26 августа, 00:57
Updated 26 августа, 00:57
Ни для кого не секрет, что лето в Приморье у многих ассоциируется с купальным сезоном. Не только туристы и местные жители любят плавать в местных водоемах.
Животные, обитающие в регионе, тоже плавают, спасаясь от жары. Олени — завсегдатаи на озере в национальном парке «Земля Леопарда». На кадрах видно, как копытное лихо устроило заплыв.
Более того, для оленей плавание — это не только отличный способ охладиться в жару, но и доступ к полезному рациону. Специалисты отметили, что животные, добывая со дна водную растительность, неплохо обогащаются полезными веществами.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что олень загадочным образом оказался в морской акватории Шкотовского района.