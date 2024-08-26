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Posted 26 августа, 00:55

Published 26 августа, 00:55

Modified 26 августа, 00:57

Updated 26 августа, 00:57

Олени устраивают заплывы в Приморском крае

Зависть: в Приморье даже олень искупался этим летом, а ты нет — видео

26 августа 2024, 00:55
Фото: 1MI

Олени устраивают заплывы в Приморском крае

Сюжет
Животные
Пляжный сезон в разгаре не только у жителей и гостей Приморского края, но и у животных. Например, копытные тоже получают максимум удовольствия от лета.

Ни для кого не секрет, что лето в Приморье у многих ассоциируется с купальным сезоном. Не только туристы и местные жители любят плавать в местных водоемах.

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Животные, обитающие в регионе, тоже плавают, спасаясь от жары. Олени — завсегдатаи на озере в национальном парке «Земля Леопарда». На кадрах видно, как копытное лихо устроило заплыв.

Видео: amurleo_land.

Более того, для оленей плавание — это не только отличный способ охладиться в жару, но и доступ к полезному рациону. Специалисты отметили, что животные, добывая со дна водную растительность, неплохо обогащаются полезными веществами.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что олень загадочным образом оказался в морской акватории Шкотовского района.

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