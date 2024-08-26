Женщину с «сюрпризом» выписали из больницы в Приморье

Врачи — настоящие герои в белых халатах — отреагировали моментально и сохранили здоровье мамы и малыша. Тем не менее, доктора считают, что этот случай показывает, что нужно регулярно проходить медицинские обследования. Они могут помочь избежать подобных сюрпризов и лучше подготовиться к родам.