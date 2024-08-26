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Posted 26 августа, 04:12

Published 26 августа, 04:12

Modified 26 августа, 04:14

Updated 26 августа, 04:14

История женщины, которая не знала о своей беременности, продолжилась в Приморье

Женщину с «сюрпризом» выписали из больницы в Приморье

26 августа 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney

История женщины, которая не знала о своей беременности, продолжилась в Приморье

Сюжет
Безопасность
Жительница Приморья приехала в больницу с жалобами на боль в животе, а уже через несколько минут уехала на «скорой» в роддом с маленьким сыном. История молодой мамы и ее «сюрприза» получила продолжение.

Молодая жительница Приморья не знала о своей беременности и жаловалась на боль в животе. Прямо в приемном покое больницы она родила малыша за 5 минут.

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В течение следующих 5 дней женщина и малыш находились под наблюдением врачей, молодой маме дали все рекомендации и детальные инструкции по уходу за новорожденным. Стоит отметить, что это уже второй ребенок у женщины.

23 августа, маму с маленьким мальчиком выписали из третьего роддома. Они направились домой, где их ждали близкие.

Врачи — настоящие герои в белых халатах — отреагировали моментально и сохранили здоровье мамы и малыша. Тем не менее, доктора считают, что этот случай показывает, что нужно регулярно проходить медицинские обследования. Они могут помочь избежать подобных сюрпризов и лучше подготовиться к родам.

Ранее «Восток-Медиа» писало об уникальной семье из Приморья, в которой восемь детей и самые младшие — четверняшки.

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