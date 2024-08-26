Женщину с «сюрпризом» выписали из больницы в Приморье

Posted 26 августа, 04:12
Published 26 августа, 04:12
Modified 26 августа, 04:14
Updated 26 августа, 04:14
Молодая жительница Приморья не знала о своей беременности и жаловалась на боль в животе. Прямо в приемном покое больницы она родила малыша за 5 минут.
В течение следующих 5 дней женщина и малыш находились под наблюдением врачей, молодой маме дали все рекомендации и детальные инструкции по уходу за новорожденным. Стоит отметить, что это уже второй ребенок у женщины.
23 августа, маму с маленьким мальчиком выписали из третьего роддома. Они направились домой, где их ждали близкие.
Врачи — настоящие герои в белых халатах — отреагировали моментально и сохранили здоровье мамы и малыша. Тем не менее, доктора считают, что этот случай показывает, что нужно регулярно проходить медицинские обследования. Они могут помочь избежать подобных сюрпризов и лучше подготовиться к родам.
Ранее «Восток-Медиа» писало об уникальной семье из Приморья, в которой восемь детей и самые младшие — четверняшки.