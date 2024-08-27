Более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Приморье

Posted 27 августа, 02:30
Published 27 августа, 02:30
Modified 27 августа, 02:32
Updated 27 августа, 02:32
В официальном telegram-канале администрации Находки напомнили об административной ответственности за несоблюдение правил выгула собак. Важно отметить, что с начала 2024 года комиссия Находкинского городского округа выписала штрафы на сумму 26 000 рублей на 21 хозяина животных.
Владельцам важно помнить о том, что выгуливать собак без поводков и намордников запрещено региональным законом. Нарушение чревато штрафными санкциями от 1 000 до 2 000 рублей.
Важно отметить, что административная комиссия регулярно проверяет места выгула домашних животных и уведомляет горожан о правилах прогулок с питомцами. Также власти муниципалитета призывают местное население проявить активную гражданскую позицию.
«Если вы стали свидетелем ненадлежащего выгула собак, следует обращаться в дежурную часть ОМВД России по городу Находке: 69 67 44, 69 67 45», — отметили в администрации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бездомные собаки держат в страхе жителей Находки.