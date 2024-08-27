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Posted 27 августа, 02:30

Published 27 августа, 02:30

Modified 27 августа, 02:32

Updated 27 августа, 02:32

Владельцы собак оштрафованы за нарушение законов в Приморском крае

Более 20 собачников поплатились за безответственное отношение к обществу в Приморье

27 августа 2024, 02:30
Фото: vostokmedia.com

Владельцы собак оштрафованы за нарушение законов в Приморском крае

Сюжет
Собаки
В Находке нарушение правил выгула домашних животных может обернуться денежными санкциями. Уже несколько десятков владельцев обязали выплатить штрафы в Приморском крае.

В официальном telegram-канале администрации Находки напомнили об административной ответственности за несоблюдение правил выгула собак. Важно отметить, что с начала 2024 года комиссия Находкинского городского округа выписала штрафы на сумму 26 000 рублей на 21 хозяина животных.

Владельцам важно помнить о том, что выгуливать собак без поводков и намордников запрещено региональным законом. Нарушение чревато штрафными санкциями от 1 000 до 2 000 рублей.

Важно отметить, что административная комиссия регулярно проверяет места выгула домашних животных и уведомляет горожан о правилах прогулок с питомцами. Также власти муниципалитета призывают местное население проявить активную гражданскую позицию.

«Если вы стали свидетелем ненадлежащего выгула собак, следует обращаться в дежурную часть ОМВД России по городу Находке: 69 67 44, 69 67 45», — отметили в администрации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бездомные собаки держат в страхе жителей Находки.

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