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Posted 27 августа, 08:51

Published 27 августа, 08:51

Modified 30 августа, 01:57

Updated 30 августа, 01:57

Что будет на ВЭФ-2024: опубликована деловая программа

Что будет на ВЭФ-2024: опубликована деловая программа

27 августа 2024, 08:51
Фото: 1MI
Сюжет
Восточный экономический форум
С 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке пройдет девятый Восточный экономический форум, полная деловая программа которого уже доступна на официальном сайте мероприятия. Главной темой форума станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В этом году Восточный экономический форум соберет политиков и представителей деловых кругов из России и других стран для обсуждения актуальных вопросов развития Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев отметил, что главная тема форума отражает текущие вызовы мировой повестки и стремление стран к сотрудничеству с Россией, несмотря на международные напряженности.

Форум будет разделен на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей» и другие. Участники обсудят важные вопросы, такие как расширение объединения БРИКС, перспективы аддитивных технологий, развитие туризма и поддержку малого бизнеса в регионах Дальнего Востока.

Кроме того, в рамках форума запланированы бизнес-диалоги с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, а также международные мероприятия, такие как форум творческих инноваций стран БРИКС и конференция АТЭС по высшему образованию.

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#Новости#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Индия#Восточный экономический форум#Туризм#Китай#Юрий Трутнев#БРИКС#Малый бизнес#Международное сотрудничество#Азиатско-Тихоокеанский регион
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