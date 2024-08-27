Что будет на ВЭФ-2024: опубликована деловая программа

Posted 27 августа, 08:51
Published 27 августа, 08:51
Modified 30 августа, 01:57
Updated 30 августа, 01:57
В этом году Восточный экономический форум соберет политиков и представителей деловых кругов из России и других стран для обсуждения актуальных вопросов развития Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев отметил, что главная тема форума отражает текущие вызовы мировой повестки и стремление стран к сотрудничеству с Россией, несмотря на международные напряженности.
Форум будет разделен на семь тематических блоков, среди которых «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей» и другие. Участники обсудят важные вопросы, такие как расширение объединения БРИКС, перспективы аддитивных технологий, развитие туризма и поддержку малого бизнеса в регионах Дальнего Востока.
Кроме того, в рамках форума запланированы бизнес-диалоги с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, а также международные мероприятия, такие как форум творческих инноваций стран БРИКС и конференция АТЭС по высшему образованию.