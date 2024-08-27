Что будет на ВЭФ-2024: опубликована деловая программа

В этом году Восточный экономический форум соберет политиков и представителей деловых кругов из России и других стран для обсуждения актуальных вопросов развития Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев отметил, что главная тема форума отражает текущие вызовы мировой повестки и стремление стран к сотрудничеству с Россией, несмотря на международные напряженности.