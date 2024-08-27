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Posted 26 августа, 23:47

Published 26 августа, 23:47

Modified 26 августа, 23:49

Updated 26 августа, 23:49

Сыро и промозгло будет в Приморском крае

Дожди, грозы и северный ветер: Приморье замерзнет?

26 августа 2024, 23:47
Фото: Изображение Midjourney

Сыро и промозгло будет в Приморском крае

Сюжет
Дождь
Дожди и ветер придут в Приморье. Затронут они, к счастью, не все районы края.

По некоторым районам Приморья могут ударить дожди и грозы. Ветер ожидается северный умеренный. Температура воздуха составит от +18 до +29°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, от умеренного до сильного. Температура воздуха в пределах +24…+26°С.

В Уссурийске переменная облачность, к вечеру возможен слабый дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от +25 до +27°С.

В Находке будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +25…+27°C.

Заметно прогрелось море: температура воды в Амурском заливе +24°C, в заливе Находка — +22°C, в заливе Посьета — +25°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чего ждать от нового тайфуна жителям Приморья.

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