Дожди, грозы и северный ветер: Приморье замерзнет?

Posted 26 августа, 23:47
Published 26 августа, 23:47
Modified 26 августа, 23:49
Updated 26 августа, 23:49
По некоторым районам Приморья могут ударить дожди и грозы. Ветер ожидается северный умеренный. Температура воздуха составит от +18 до +29°C.
Во Владивостоке облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, от умеренного до сильного. Температура воздуха в пределах +24…+26°С.
В Уссурийске переменная облачность, к вечеру возможен слабый дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от +25 до +27°С.
В Находке будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +25…+27°C.
Заметно прогрелось море: температура воды в Амурском заливе +24°C, в заливе Находка — +22°C, в заливе Посьета — +25°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чего ждать от нового тайфуна жителям Приморья.