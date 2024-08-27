Два поколения одной семьи трудятся на Приаргунской ТЭЦ

Posted 26 августа, 22:49
Published 26 августа, 22:49
Modified 26 августа, 22:51
Updated 26 августа, 22:51
В семье Пешковых таких универсалов, как минимум двое — супруги Александр и Татьяна трудятся на Приаргунской ТЭЦ, совмещая по нескольку компетенций. Александр пришёл работать на станцию около 20 лет назад электрослесарем по контрольно-измерительным приборам. Затем, осознавая потребности предприятия, повысил квалификацию, без отрыва от работы окончив Читинский лесотехнический колледж. Почти одновременно с дипломом он получил и более солидный статус мастера ТАИ — тепловой автоматики и измерений.
— Это дефицитная профессия, в Приаргунске кроме меня разве только ещё один такой специалист есть, и мы дружим, встречаемся, обсуждаем технические вопросы. Я увлекался электротехникой и электроникой с детства, потому и попал в эту сферу, — объясняет Александр. — Поскольку я разбираюсь в этом, работать мне легко. А когда работать легко — это приносит радость.
Цех тепловой автоматики и измерений (ТАИ) — одно из важнейших подразделений ТЭЦ, которое обеспечивает непрерывный контроль всех параметров технологических процессов на всех этапах производства тепловой и электрической энергии. В его ведении находятся все датчики и приборы, которые измеряют температуру, давление, расход, уровень, частоту вращения и применяются для автоматического химического анализа.
Кроме того, сотрудники цеха ТАИ поддерживают исправное состояние вверенной им техники и отвечают за автоматизацию работы всей станции.
— Наша группа ТАИ состоит из 4 человек, и мы стараемся по мере сил совершенствовать свою работу, вносить какие-то новации, внедрять новые приборы автоматики. Это не остаётся незамеченным, руководство не раз поощряло нас премиями, — рассказал Александр. Он уверен, что главное для профессионала и для компании в целом — не стоять на месте, развиваться.
Супруга Александра Татьяна заведует складом на ТЭЦ — должность, что называется, «на разрыв»: ежедневно на склад обращаются десятки сотрудников, которым нужны материалы, спецодежда, ГСМ. Хозяйке склада приходится совмещать множество ролей — заправщика, снабженца, бухгалтера. Но и в повседневной рутине нужно находить поводы для радости, считает Татьяна. Поэтому рядом со складом она много лет высаживает на клумбы яркие неприхотливые цветы — петунии, бархатцы. Любимые гладиолусы радуют глаз на дачном участке. Для общения с природой семья выезжает именно сюда или в лес, где в августе можно собрать неплохой урожай грибов.
Работает на станции и старшая дочь Пешковых Марина — она окончила университет, получив специальность инженера-теплотехника, и устроилась в котлотурбинный цех. Верность родному предприятию в «ТГК-14» ценят: год назад Пешковых наградили в рамках традиционной акции чествования профессиональных династий. Это мероприятие ежегодно приурочивают к Дню энергетика, который отмечается в декабре.
Напомним, 2024 указом президента объявлен Годом семьи. «ТГК-14» всегда поддерживала семейные ценности. В компании действует Коллективный договор, в соответствии с социальными гарантиями которого каждому сотруднику предоставляются различные льготы, а семьям с детьми — особое внимание.
Более половины льгот в компании — это добровольные обязательства компании сверх требований законодательства: дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты при рождении/усыновлении ребенка; дополнительные оплачиваемые отпуска и подарки при поступлении ребенка в первый класс; дополнительные оплачиваемые отпуска при регистрации брака как работников, так и детей работников; выплаты матерям по беременности и родам, а также выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком. С начала 2023 года введена дополнительная льгота — выплата материальной помощи при уходе в ежегодный очередной отпуск каждому работнику, в этом году ее размер увеличился до 5 000 рублей.