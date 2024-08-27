Грузовик «приобнял» легковушку во Владивостоке — фото

Припаркованный автомобиль стал участником ДТП в Приморском крае

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Рулевой груженного трехтонника неудачно развернулся и «прилег» на рядом стоящую малолитражку во Владивостоке. Но, самое главное, никто не пострадал.