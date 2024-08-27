Грузовик «приобнял» легковушку во Владивостоке — фото

Posted 27 августа, 06:44
Published 27 августа, 06:44
Modified 27 августа, 06:46
Updated 27 августа, 06:46
В дальневосточной столице на Калинина около дома №14 водитель грузовика Isuzu неудачно совершил разворот. Груз, находившийся в кузове, начал перевешивать автомобиль. В результате незаконченного маневра грузовое авто завалился на припаркованную легковушку Hyundai Solaris.
По данным аварийных комиссаров, никто не пострадал. На месте инцидента замечена спецтехника пожарных.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист чудом выжил в страшного дорожного происшествия во Владивостоке на Катерной.