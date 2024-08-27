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Posted 27 августа, 06:44

Published 27 августа, 06:44

Modified 27 августа, 06:46

Updated 27 августа, 06:46

Припаркованный автомобиль стал участником ДТП в Приморском крае

Грузовик «приобнял» легковушку во Владивостоке — фото

27 августа 2024, 06:44
Фото: vostokmedia.com

Припаркованный автомобиль стал участником ДТП в Приморском крае

Сюжет
Пожарные
Рулевой груженного трехтонника неудачно развернулся и «прилег» на рядом стоящую малолитражку во Владивостоке. Но, самое главное, никто не пострадал.

В дальневосточной столице на Калинина около дома №14 водитель грузовика Isuzu неудачно совершил разворот. Груз, находившийся в кузове, начал перевешивать автомобиль. В результате незаконченного маневра грузовое авто завалился на припаркованную легковушку Hyundai Solaris.

По данным аварийных комиссаров, никто не пострадал. На месте инцидента замечена спецтехника пожарных.

Фото: autogarant_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобилист чудом выжил в страшного дорожного происшествия во Владивостоке на Катерной.

Водитель выжил в чудовищной аварии во Владивостоке — видео
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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Пожарные#Приморский край#Авария#Происшествия#Hyundai Solaris
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