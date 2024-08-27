Кубок «Восточного Порта» разыграли на ежегодных соревнованиях «Тихоокеанский рубеж»

Традиционные учебно-тренировочные сборы «Тихоокеанский рубеж» прошли в крае уже в седьмой раз, и в пятый — на базе детского лагеря «Восточного Порта». В этом году соревнования объединили больше сотни участников в возрасте от 7 до 17 лет из Магаданской и Амурской областей, Еврейского автономного округа, Хабаровского края и Приморья. Каждый из спортсменов вышел на ковёр, чтобы продемонстрировать ударно-бросковую технику и несгибаемую силу духа.