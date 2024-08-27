Кубок «Восточного Порта» разыграли на ежегодных соревнованиях «Тихоокеанский рубеж»

Posted 27 августа, 02:36
Published 27 августа, 02:36
Modified 27 августа, 02:38
Updated 27 августа, 02:38
Организаторами сборов выступили АО «Восточный Порт», Фонд «Восточный Порт», Федерация по всестилевому карате Приморского края и клуб боевых искусств «Воин» города Находки.
Традиционные учебно-тренировочные сборы «Тихоокеанский рубеж» прошли в крае уже в седьмой раз, и в пятый — на базе детского лагеря «Восточного Порта». В этом году соревнования объединили больше сотни участников в возрасте от 7 до 17 лет из Магаданской и Амурской областей, Еврейского автономного округа, Хабаровского края и Приморья. Каждый из спортсменов вышел на ковёр, чтобы продемонстрировать ударно-бросковую технику и несгибаемую силу духа.
По традиции компания подготовила для победителей ценные призы, грамоты, медали с логотипом в честь 50-летнего юбилея предприятия, а также обеспечила участников спортивным снаряжением.
«Этот турнир проходит на ковре, который нам также приобрёл АО „Восточный Порт“, за что предприятию большое спасибо. Амуниция, в которой выступают дети, тоже подарок от портовиков», — отметил главный судья турнира «Тихоокеанский рубеж», председатель клуба боевых искусств «Воин» города Находка Илья Зелик.
Главный приз учебно-тренировочных сборов «Тихоокеанский рубеж» 2024 года завоевала команда Амурской области.
Председатель Амурского регионального отделения всестилевого карате Максим Крапивенко заявил, что его воспитанники получают серьезную соревновательную практику на этих состязаниях.
«Здесь большая конкуренция, и ребята могут показать все свои знания и умения», — подчеркнул Максим Крапивенко.
Поддержка детского спорта — один из приоритетов работы акционерного общества и Фонда «Восточный Порт». В рамках программы социального развития «Спорт» портовики помогают юным спортсменам принимать участие в соревнованиях разного уровня, заниматься в комфортных и хорошо оборудованных спортзалах, всегда иметь новую форму и инвентарь. Результаты этой работы не заставляют себя ждать — в пос. Врангель растет поколение талантливых спортсменов, которые регулярно занимают призовые места на разного уровня соревнованиях.