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Posted 27 августа, 00:25

Published 27 августа, 00:25

Modified 27 августа, 00:27

Updated 27 августа, 00:27

Летний зной и ясная погода ожидаются в Приморье

Лето порадует напоследок: жара ворвется в Приморский край — когда?

27 августа 2024, 00:25
Фото: 1MI

Летний зной и ясная погода ожидаются в Приморье

Сюжет
Погода
Почти 30 градусов жары вернут жителей Приморского края в лето. Однако пляжная «акция» продлится недолго…

По данным «Примгидромета», в регионе вновь хлынут кратковременные дожди после осадков в минувшие сутки. Кое-где зафиксированы грозы, а в северных районах непогода принесли до 15 миллиметров воды.

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Сегодня, 27 августа, синоптическую обстановку определит высотная ложбина. Местами ожидаются кратковременные дожди, температурный фон составит 21 — 28 °С. А вот ближайшая ночь прогнозируется прохладной из-за антициклона.

Тем не менее, завтра, 28 августа, будет ясно, — осадки отступят от Приморья. Более того, максимальная температура станет выше, чем сегодня.

Во Владивостоке сегодня столбики термометров покажут 24 — 27 °С и будет солнечно. В среду дожди маловероятны, воздух прогреется до 25 — 29 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро станет холодно.

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