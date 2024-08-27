Лето порадует напоследок: жара ворвется в Приморский край — когда?

Posted 27 августа, 00:25
Published 27 августа, 00:25
Modified 27 августа, 00:27
Updated 27 августа, 00:27
По данным «Примгидромета», в регионе вновь хлынут кратковременные дожди после осадков в минувшие сутки. Кое-где зафиксированы грозы, а в северных районах непогода принесли до 15 миллиметров воды.
Сегодня, 27 августа, синоптическую обстановку определит высотная ложбина. Местами ожидаются кратковременные дожди, температурный фон составит 21 — 28 °С. А вот ближайшая ночь прогнозируется прохладной из-за антициклона.
Тем не менее, завтра, 28 августа, будет ясно, — осадки отступят от Приморья. Более того, максимальная температура станет выше, чем сегодня.
Во Владивостоке сегодня столбики термометров покажут 24 — 27 °С и будет солнечно. В среду дожди маловероятны, воздух прогреется до 25 — 29 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро станет холодно.