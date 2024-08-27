Новые подробности неожиданных стремительных родов, случившихся во Владивостоке

Posted 26 августа, 23:28
Published 26 августа, 23:28
Modified 26 августа, 23:57
Updated 26 августа, 23:57
Медики оказали помощь новорожденному ребенку и перевезли его из больницы в роддом, сообщает telegram-канал Владивостокской скорой.
Удивительная история началась в городском клинической больнице, куда рано утром обратилась женщина с сильными болями в животе. Пациентка, усевшись в кресла в смотровом кабинете, стала мамой буквально за пять минут. В результате стремительных родов на свет появился мальчик, вес которого 2 710 граммов и рост 50 сантиметров.
Спустя несколько минут скорая помощь прибыла к больнице. Бригада фельдшеров пересекли и обработали пуповину и укутали малыша в стерильную пеленку. Затем автомобиль СМП доставил медиков и молодую маму с ребенком в роддом №3. На сегодняшний день младенца и его родительницу выписали из медучреждения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальные четверняшки появились на свет в перинатальном центре во Владивостоке.