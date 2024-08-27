Новые подробности неожиданных стремительных родов, случившихся во Владивостоке

Спустя несколько минут скорая помощь прибыла к больнице. Бригада фельдшеров пересекли и обработали пуповину и укутали малыша в стерильную пеленку. Затем автомобиль СМП доставил медиков и молодую маму с ребенком в роддом №3. На сегодняшний день младенца и его родительницу выписали из медучреждения.