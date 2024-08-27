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Posted 26 августа, 23:28

Published 26 августа, 23:28

Modified 26 августа, 23:57

Updated 26 августа, 23:57

Женщина неожиданно родила в клинической больнице в Приморье

Новые подробности неожиданных стремительных родов, случившихся во Владивостоке

26 августа 2024, 23:28
Фото: 1MI

Женщина неожиданно родила в клинической больнице в Приморье

Сюжет
Больница
В Приморском крае женщина приехала в медучреждение с жалобами, а вернулась домой с ребенком на руках. Медики поделились новыми деталями уникального случая, который произошел во Владивостоке.

Медики оказали помощь новорожденному ребенку и перевезли его из больницы в роддом, сообщает telegram-канал Владивостокской скорой.

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Удивительная история началась в городском клинической больнице, куда рано утром обратилась женщина с сильными болями в животе. Пациентка, усевшись в кресла в смотровом кабинете, стала мамой буквально за пять минут. В результате стремительных родов на свет появился мальчик, вес которого 2 710 граммов и рост 50 сантиметров.

Спустя несколько минут скорая помощь прибыла к больнице. Бригада фельдшеров пересекли и обработали пуповину и укутали малыша в стерильную пеленку. Затем автомобиль СМП доставил медиков и молодую маму с ребенком в роддом №3. На сегодняшний день младенца и его родительницу выписали из медучреждения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уникальные четверняшки появились на свет в перинатальном центре во Владивостоке.

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