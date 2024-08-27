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Posted 27 августа, 09:55

Published 27 августа, 09:55

Modified 27 августа, 09:55

Updated 27 августа, 09:55

Осадки на время отойдут: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Осадки на время отойдут: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

27 августа 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
28 августа погоду в Приморье будет определять антициклон, обеспечивая преимущественно безосадочные условия. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер ожидается слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит +8…+17°C, а днем поднимется до +23…+29°C, сообщает «Пригидромет».

Владивосток встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться между +16 и +18°C, а днем ожидается +25…+27°C. Ветер ночью будет северо-западным, днем — юго-западным умеренным.

В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью температура составит +14…+16°C, а днем поднимется до +26…+28°C. Ветер в этом районе будет слабым.

Находка порадует жителей и гостей города ясной погодой с небольшой облачностью. Температура ночью ожидается на уровне +17…+19°C, а днем — +26…+28°C. Ветер ночью будет слабым, а днем — западным умеренным.

Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка — +21°C, а в заливе Посьета — +24°C.

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