Осадки на время отойдут: синоптики рассказали о погоде на завтра в Приморье

Posted 27 августа, 09:55
Published 27 августа, 09:55
Modified 27 августа, 09:55
Updated 27 августа, 09:55
Ветер ожидается слабый до умеренного. Температура воздуха ночью составит +8…+17°C, а днем поднимется до +23…+29°C, сообщает «Пригидромет».
Владивосток встретит день с небольшой облачностью и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться между +16 и +18°C, а днем ожидается +25…+27°C. Ветер ночью будет северо-западным, днем — юго-западным умеренным.
В Уссурийске также прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков. Ночью температура составит +14…+16°C, а днем поднимется до +26…+28°C. Ветер в этом районе будет слабым.
Находка порадует жителей и гостей города ясной погодой с небольшой облачностью. Температура ночью ожидается на уровне +17…+19°C, а днем — +26…+28°C. Ветер ночью будет слабым, а днем — западным умеренным.
Температура воды в Амурском заливе составит +24°C, в заливе Находка — +21°C, а в заливе Посьета — +24°C.