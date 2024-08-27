От туристов отбоя нет: отдыхающие заполонили популярнейший пляж Приморья — видео

Posted 27 августа, 05:32
Published 27 августа, 05:32
Modified 27 августа, 05:34
Updated 27 августа, 05:34
Одна из самых популярных локаций в регионе по сей день пользуется спросом среди туристов. В Приморье ожидается жаркая и солнечная погода, поэтому отдыхающие вновь заполонили именитую Ливадию. Первый пляж попал в объектив очевидца.
На берегу очень много туристов, более того, в море, которое сегодня крайне спокойное, тоже замечены толпы путешественников. Жители и гости края наслаждаются последними летними деньгами, ведь совсем скоро осенняя прохлада наведается в регион.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на дорогах к пляжам осложнено движение из-за большого спроса среди желающих отдохнуть у моря во Владивостоке.