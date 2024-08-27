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Posted 27 августа, 05:32

Published 27 августа, 05:32

Modified 27 августа, 05:34

Updated 27 августа, 05:34

Туристы заполонили один из лучших пляжей Приморского края

От туристов отбоя нет: отдыхающие заполонили популярнейший пляж Приморья — видео

27 августа 2024, 05:32
Фото: vostokmedia.com

Туристы заполонили один из лучших пляжей Приморского края

Сюжет
Море
Несмотря на то, что лето заканчивается, пляжный отдых в Приморском крае в самом разгаре. Ливадия до сих пор весьма популярна среди отпускников.

Одна из самых популярных локаций в регионе по сей день пользуется спросом среди туристов. В Приморье ожидается жаркая и солнечная погода, поэтому отдыхающие вновь заполонили именитую Ливадию. Первый пляж попал в объектив очевидца.

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На берегу очень много туристов, более того, в море, которое сегодня крайне спокойное, тоже замечены толпы путешественников. Жители и гости края наслаждаются последними летними деньгами, ведь совсем скоро осенняя прохлада наведается в регион.

Видео: Погода 25 регион.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на дорогах к пляжам осложнено движение из-за большого спроса среди желающих отдохнуть у моря во Владивостоке.

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