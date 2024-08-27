Парад планет украсит небо в Приморье — когда?

Posted 27 августа, 00:06
Published 27 августа, 00:06
Modified 27 августа, 00:08
Updated 27 августа, 00:08
28 августа жители Земли воочию увидят парад планет, — Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн расположатся по одну сторону от солнца в секторе около 160 градусов, сообщает Московский планетарий.
В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать с полночи до появления первых лучей солнца. В конце месяца в 4 часа утра на небе появляется Меркурий. А 28 числа компанию планетам составит серп убывающей луны, которая расположится около Марса. Такая небесная «компания» украсит рассвет.
Если погода будет ясная, то невероятное зрелище можно будет увидеть невооруженным глазом. При иных обстоятельствах приморцам потребуются мощный бинокль или телескоп.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что небо изумило жителя Спасска-Дальнего в Приморском крае.