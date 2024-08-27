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Posted 27 августа, 00:06

Published 27 августа, 00:06

Modified 27 августа, 00:08

Updated 27 августа, 00:08

Парад планет смогут увидеть жители Приморского края

Парад планет украсит небо в Приморье — когда?

27 августа 2024, 00:06
Фото: vostokmedia.com

Парад планет смогут увидеть жители Приморского края

Сюжет
Погода
Небесная красота будет появляться в течение всей ночи, а апогей события произойдет с первыми лучами солнца. Жителям Приморья стоит запастись терпением и биноклями, чтобы не попасть в просак из-за погоды.

28 августа жители Земли воочию увидят парад планет, — Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн расположатся по одну сторону от солнца в секторе около 160 градусов, сообщает Московский планетарий.

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать с полночи до появления первых лучей солнца. В конце месяца в 4 часа утра на небе появляется Меркурий. А 28 числа компанию планетам составит серп убывающей луны, которая расположится около Марса. Такая небесная «компания» украсит рассвет.

Если погода будет ясная, то невероятное зрелище можно будет увидеть невооруженным глазом. При иных обстоятельствах приморцам потребуются мощный бинокль или телескоп.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что небо изумило жителя Спасска-Дальнего в Приморском крае.

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