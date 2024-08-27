Парад планет украсит небо в Приморье — когда?

В августе Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн можно наблюдать с полночи до появления первых лучей солнца. В конце месяца в 4 часа утра на небе появляется Меркурий. А 28 числа компанию планетам составит серп убывающей луны, которая расположится около Марса. Такая небесная «компания» украсит рассвет.