Проекты Югры получат финансирование на благоустройство из федерального бюджета

Posted 27 августа, 16:37
Published 27 августа, 16:37
Modified 27 августа, 16:39
Updated 27 августа, 16:39
В совокупности в федеральном конкурсе, организатором которого стал Минстрой РФ, приняли участие четыре муниципалитета Югры. В числе лучших в Российской Федерации оказались проекты от Когалыма и Югорска. Им и другим победителям будет предоставлено федеральное софинансирование (в целом согласно итогам конкурса в субъектах Федерации отобрано 288 проектов из 486 заявленных).
Проект «Парк Первопроходцев» по благоустройству Когалыма направлен, в частности, на повышение туристического потенциала города. В его рамках будет создана центральная площадь для активного и семейного отдыха. 96,6 млн рублей из 250 млн рублей затрат на реализацию проекта покроет федеральный грант. В парке будут оборудованы спортивный кластер и зоны отдыха, установлены арт-объекты, информирует muksun.fm.
Второй проект, направленный на благоустройство Югорска, получил название «Северное сияние». В городе планируется разбить сквер, чтобы проводить в нем городские мероприятия и обеспечить место для отдыха жителей. Проект обойдется городу в 228 млн рублей, из них 90,2 млн составят средства федерального бюджета. В сквере будут построены центральная площадка со сценой, амфитеатр и образовательные площадки.
С учетом сезонных изменений погоды создатели проектов разработали летние и зимние варианты эксплуатации будущих объектов. Известно, что в некоторых объектах присутствуют элементы культуры северных народов. В частности, речь идет об изображениях представителей флоры и фауны ХМАО. Региональное правительство наряду с нефтяными предприятиями и муниципалитетами, в свою очередь, готово дополнительно поддержать авторов в реализации проектов уже в следующем году.
Итоги конкурса стали известны после их оглашения в Калуге на полях всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». «Заявки наших муниципалитетов на конкурсе неизменно отличает высокое качество. Это уже не просто скверы и рекреации, это проекты, которые переформатируют пространство и задают новый вектор развития для всего города», — подчеркнул вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.
Проекты по развитию Ханты-Мансийского автономного округа являются примером отличных результатов работы регионального стройкомплекса. Большое значение имеет то, что жители городов принимают участие в выборе проектов для реализации.
Порядка 140 тысяч жителей ХМАО отдали свои голоса в этом году за проекты, которые будут реализованы в 2025 году.