Путин обратился к участникам Восточного экономического форума — 2024 во Владивостоке

Posted 27 августа, 11:27
Published 27 августа, 11:27
Modified 27 августа, 11:29
Updated 27 августа, 11:29
В своем обращении Путин подчеркнул, что форум за годы своего существования стал важной платформой для укрепления экономических связей России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, прямое и неформальное общение между российскими и иностранными предпринимателями, представителями госорганов, общественных организаций и экспертами способствует обсуждению актуальных вопросов и созданию совместных проектов.
Президент также отметил, что все это находит отражение в девизе текущего форума — «Дальний Восток — 2030: объединим усилия, создавая возможности».
Путин заявил, что роль АТР в международных делах быстро растет, открываются новые возможности для сотрудничества, в том числе в рамках таких многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Он подтвердил готовность России к диалогу со всеми заинтересованными партнерами в АТР и к активному взаимодействию для создания более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, без диктата и санкций.
Президент России также обратил внимание на важность рассмотрения новых перспективных направлений сотрудничества в таких сферах, как транспорт, энергетика, инфраструктура, экология и туризм.
Он выразил надежду на то, что дискуссии на форуме будут конструктивными и содержательными, а предложения и инициативы участников найдут практическое применение.
Восточный экономический форум — это ежегодное международное событие, которое проводится с 2015 года во Владивостоке. Форум включает в себя множество панельных дискуссий, круглых столов, презентаций проектов и выставок. Также в рамках ВЭФ традиционно проходят встречи на высшем уровне, где обсуждаются ключевые вопросы экономического и политического взаимодействия между странами региона.