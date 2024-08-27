Путин обратился к участникам Восточного экономического форума — 2024 во Владивостоке

Путин заявил, что роль АТР в международных делах быстро растет, открываются новые возможности для сотрудничества, в том числе в рамках таких многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Он подтвердил готовность России к диалогу со всеми заинтересованными партнерами в АТР и к активному взаимодействию для создания более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, без диктата и санкций.