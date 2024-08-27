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Posted 27 августа, 11:27

Published 27 августа, 11:27

Modified 27 августа, 11:29

Updated 27 августа, 11:29

Путин обратился к участникам Восточного экономического форума — 2024 во Владивостоке

Путин обратился к участникам Восточного экономического форума — 2024 во Владивостоке

27 августа 2024, 11:27
Фото: Росконгресс.
Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям Восточного экономического форума — 2024, который состоится во Владивостоке 3 — 6 сентября. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером форума.

В своем обращении Путин подчеркнул, что форум за годы своего существования стал важной платформой для укрепления экономических связей России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, прямое и неформальное общение между российскими и иностранными предпринимателями, представителями госорганов, общественных организаций и экспертами способствует обсуждению актуальных вопросов и созданию совместных проектов.

Президент также отметил, что все это находит отражение в девизе текущего форума — «Дальний Восток — 2030: объединим усилия, создавая возможности».

Путин заявил, что роль АТР в международных делах быстро растет, открываются новые возможности для сотрудничества, в том числе в рамках таких многосторонних структур, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Он подтвердил готовность России к диалогу со всеми заинтересованными партнерами в АТР и к активному взаимодействию для создания более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, без диктата и санкций.

Президент России также обратил внимание на важность рассмотрения новых перспективных направлений сотрудничества в таких сферах, как транспорт, энергетика, инфраструктура, экология и туризм.

Он выразил надежду на то, что дискуссии на форуме будут конструктивными и содержательными, а предложения и инициативы участников найдут практическое применение.

Восточный экономический форум — это ежегодное международное событие, которое проводится с 2015 года во Владивостоке. Форум включает в себя множество панельных дискуссий, круглых столов, презентаций проектов и выставок. Также в рамках ВЭФ традиционно проходят встречи на высшем уровне, где обсуждаются ключевые вопросы экономического и политического взаимодействия между странами региона.

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