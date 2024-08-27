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Posted 27 августа, 07:31

Published 27 августа, 07:31

Modified 27 августа, 07:33

Updated 27 августа, 07:33

Новый троллейбус поверг в приятный шок горожан Владивостока

«Раньше сесть в такой было удачей»: обзор троллейбуса порадовал жителей Владивостока

27 августа 2024, 07:31
Фото: 1MI

Новый троллейбус поверг в приятный шок горожан Владивостока

Сюжет
Общественный транспорт
В новых медиа появились кадры нового электротранспорта. Оказалось, жители Владивостока просто в восторге от троллейбусов, которые начали курсировать по городу.

Жители дальневосточной столицы уже облюбовали новые троллейбусы, которые начали ездить по городу. Один из подписчиков новых медиа даже снял обзор для будущих пассажиров.

Более того, комментаторы в социальных сетях остались в восторге от транспорта. Впечатлениями поделились и те, кто уже проехался на нем.

«Там даже предусмотрены терминалы для карт. Отлично!»;
«За кондиционеры отдельное спасибо».
Видео: vtoryakvdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новый маршрут для общественного транспорта появится во Владивостоке.

Новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке
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