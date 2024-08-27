«Раньше сесть в такой было удачей»: обзор троллейбуса порадовал жителей Владивостока

Posted 27 августа, 07:31
Published 27 августа, 07:31
Modified 27 августа, 07:33
Updated 27 августа, 07:33
Жители дальневосточной столицы уже облюбовали новые троллейбусы, которые начали ездить по городу. Один из подписчиков новых медиа даже снял обзор для будущих пассажиров.
Более того, комментаторы в социальных сетях остались в восторге от транспорта. Впечатлениями поделились и те, кто уже проехался на нем.
«Там даже предусмотрены терминалы для карт. Отлично!»;
«За кондиционеры отдельное спасибо».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что новый маршрут для общественного транспорта появится во Владивостоке.