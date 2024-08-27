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Posted 27 августа, 03:51

Published 27 августа, 03:51

Modified 27 августа, 03:53

Updated 27 августа, 03:53

«Родила, залезая на кушетку» — приморцы рассказали об удивительных случаях в роддомах

«Родила, залезая на кушетку» — приморцы рассказали об удивительных случаях в роддомах

27 августа 2024, 03:51
Фото: 1MI
Сюжет
Дети
Рождение ребенка — это счастливое и нередко долгожданное событие в семье. Однако совсем недавно в Приморском крае появление младенца на свет стало шокирующим обстоятельством не только для врачей, но и для новоиспеченной матери.

В дальневосточной столице случились внезапные пятиминутные роды. Женщина стало мамой, не подозревая о беременности, в одной из городских больниц.

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Приморцы шокированы изумительной историей жительницы Владивостока. Однако некоторые вспомнили не менее удивительные случаи.

«Надеюсь, что малыша сразу обследовали. Как женщина жила все это время, не подозревая о наличии плода?»;
«Так написали же, что ребенок и мать в роддоме, там однозначно врачи проверят состояние и ляльки, и мамы»;
«Я когда практику проходила в роддоме, мы присутствовали на родах многодетной женщины. Так она родила, залезая на кушетку! Девчонки нормально отреагировали, а парни в ужасе стояли»;
«Я, рожая второго ребенка, готовилась к долгому и мучительному процессу. А в итоге дочка буквально выскочила за считанные минуты. Но я не представляю, как женщина столько месяцев ходила и даже не подозревала, что скоро станет мамой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появилась на свет уникальная четверня.

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