«Родила, залезая на кушетку» — приморцы рассказали об удивительных случаях в роддомах

Posted 27 августа, 03:51
Published 27 августа, 03:51
Modified 27 августа, 03:53
Updated 27 августа, 03:53
В дальневосточной столице случились внезапные пятиминутные роды. Женщина стало мамой, не подозревая о беременности, в одной из городских больниц.
Приморцы шокированы изумительной историей жительницы Владивостока. Однако некоторые вспомнили не менее удивительные случаи.
«Надеюсь, что малыша сразу обследовали. Как женщина жила все это время, не подозревая о наличии плода?»;
«Так написали же, что ребенок и мать в роддоме, там однозначно врачи проверят состояние и ляльки, и мамы»;
«Я когда практику проходила в роддоме, мы присутствовали на родах многодетной женщины. Так она родила, залезая на кушетку! Девчонки нормально отреагировали, а парни в ужасе стояли»;
«Я, рожая второго ребенка, готовилась к долгому и мучительному процессу. А в итоге дочка буквально выскочила за считанные минуты. Но я не представляю, как женщина столько месяцев ходила и даже не подозревала, что скоро станет мамой».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке появилась на свет уникальная четверня.