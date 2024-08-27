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Posted 27 августа, 01:56

Published 27 августа, 01:56

Modified 27 августа, 01:58

Updated 27 августа, 01:58

Одинокий леопард нежился на солнце в Приморском крае

Страх интроверта: красотку сняли на камеру, когда она загорала в Приморье — видео

27 августа 2024, 01:56
Фото: 1MI

Одинокий леопард нежился на солнце в Приморском крае

Сюжет
Парк
Оказывается, пятнистые кошки — это интроверты дикой природы. Хищница надеялась позагорать в одиночестве, но случайно попала на фотоловушку в Приморье.

В национальном парке «Земля леопарда» пятнистый хищник попал на камеру фотоловушки. По словам специалистов организации, кошка спешила позагорать на солнышке.

Оказывается, леопарды — интроверты. Они предпочитают одиночество и уединенный образ жизни. Более того, их можно заметить в компании только во время «свиданий» или когда мать заботится о своим котятах.

В остальное время эти животные избегают шумных лесных посиделок и держатся в стороне. Например, летом они не прочь понежиться под лучами летнего солнца.

Видео: amurleo_land.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что любитель морепродуктов попал на камеру в приморском парке.

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#Новости#Видео#Владивосток#Парк#Морепродукты#Земля леопарда#Приморский край#Леопарды#Живая природа#Одиночество
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