Страх интроверта: красотку сняли на камеру, когда она загорала в Приморье — видео

Posted 27 августа, 01:56
Published 27 августа, 01:56
Modified 27 августа, 01:58
Updated 27 августа, 01:58
В национальном парке «Земля леопарда» пятнистый хищник попал на камеру фотоловушки. По словам специалистов организации, кошка спешила позагорать на солнышке.
Оказывается, леопарды — интроверты. Они предпочитают одиночество и уединенный образ жизни. Более того, их можно заметить в компании только во время «свиданий» или когда мать заботится о своим котятах.
В остальное время эти животные избегают шумных лесных посиделок и держатся в стороне. Например, летом они не прочь понежиться под лучами летнего солнца.